В январе текущего года Кыргызстан стал крупнейшим партнером Грузии по экспорту. Об этом сообщила грузинская Национальная служба статистики (Грузстат).

По информации ведомства, экспорт в Кыргызстан в январе составил 46.2 млн долларов, в Россию – 41.6 млн долларов, в Азербайджан – 40.9 млн долларов.

Экспорт в Кыргызстан Грузия увеличила за счет автомобилей. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, из Грузии в центральноазиатскую страну вывезли 16 831 автомобиль, стоимость которых превысила 618 млн долларов (средняя стоимость – 36.7 тысяч долларов).

Расследование iFact ранее выявило, что в Россию в обход санкций ежедневно поставляют из Грузии сотни автомобилей — напрямую или через страны-посредники. Журналисты рассказали, как устроены схемы экспорта и какие риски для Грузии представляет незаконный бизнес.

В исследовании указано, что машины в Армению, Казахстан и Кыргызстан переправляют те же компании, которые до войны занимались поставками в Россию.

В Министерстве финансов Грузии, комментируя публикацию, заявили, что её цель – распространение дезинформации.

«В связи с санкциями, введенными США, Европейским Союзом, Великобританией и Японией, все транзитные коридоры на территории Грузии строго контролируются», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году Грузия заявила, что прекращает реэкспорт американских и европейских автомобилей в РФ и Беларусь