В Латвии обсудят переименование Грузии

На заседании комиссии Сейма Латвии по иностранным делам 21 февраля депутаты обсудят с представителями Министерства иностранных дел и Центра государственного языка использование самоназвания Грузии – «Сакартвело». Об этом сообщили латвийские СМИ.

Ранее в Латвии заявляли, что вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия пока не рассматривается.

При этом Литва уже переименовала Грузию в Сакартвело (лит. Sakartvelas). Япония и Южная Корея стали использовать наименование «Джорджия» вместо «Грузии».