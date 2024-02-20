Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Латвии обсудят переименование Грузии

На заседании комиссии Сейма Латвии по иностранным делам 21 февраля депутаты обсудят с представителями Министерства иностранных дел и Центра государственного языка использование самоназвания Грузии – «Сакартвело». Об этом сообщили латвийские СМИ.

Ранее в Латвии заявляли, что вопрос о переименовании Грузии и использовании альтернативного названия пока не рассматривается.

При этом Литва уже переименовала Грузию в Сакартвело (лит. Sakartvelas). Япония и Южная Корея стали использовать наименование «Джорджия» вместо «Грузии».

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG