Глава МИД Венгрии: Грузия давно заслуживает членства в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обещает во время венгерского председательства в Совете ЕС делать все возможное для продвижения переговоров о вступлении с Грузией. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Политика расширения могла бы стать большой историей успеха для Европейского Союза. И хотя почти все страны-члены выступают за нее публично, когда дело доходит до принятия решений, многие нажимают на ручной тормоз», – написал он.

Сийярто, принимающий участие в заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией, считает, что Грузия давно заслуживает членства в ЕС.

«В течение следующих шести месяцев венгерского председательства мы сделаем все возможное, чтобы Грузия как можно быстрее продвинулась вперед в переговорах о вступлении», – отметил Сийярто.

Напомним, что в декабре 2023 года Грузия стала кандидатом на вступление в ЕС.