Югоосетинский Верховный суд вынес заочный обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех граждан самопровозглашенной республики – Георгия Гогичаева, Алана Каркусова и Яника Каркусова.

В ведомстве отметили, что уголовное судопроизводство осуществлялось в отсутствие обвиняемых – они объявлены в международный розыск.

«Осужденные признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка и иных преступлений экстремистской направленности, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение перевозку оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, за действия, связанные с совершением террористического акта», – рассказали в Верховном суде.

Георгия Гогичаева и Алана Куркусова приговорили к 19 годам лишения свободы, Яника Каркусова – к 22 годам.

«Срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания и этапирования в систему учреждений исполнения наказаний республики», – заявили в суде.

В Цхинвали утверждают, что осужденные действовали за денежное вознаграждение, по заданию грузинских спецслужб, передает агентство «Рес».