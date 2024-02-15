С сегодняшнего дня Давид Гурциев исполняет обязанности прокурора Ленингорского района Южной Осетии. Широкой общественности он известен своим участием в убийстве Арчила Татунашвили, за что Мцхетский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы. Гурциев также руководил массовыми истязаниями заключенных цхинвальской тюрьмы в 2019 году. Это кадровое решение вызвало возмущение депутатов югоосетинского парламента. Поэтому, как утверждают источники «Эха Кавказа» в правительстве, на назначение Гурциева прокурором района президент пока не решился. Зачем Алану Гаглоеву понадобился прокурор с темным прошлым?

Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили объявила голодовку в понедельник, 12 февраля, когда узнала о планах руководства республики назначить Давида Гурциева прокурором Ленингорского района. Акцией протеста она пыталась привлечь внимание общественности к недопустимому, по ее мнению, кадровому решению.

Новость о предстоящем назначении вызывала возмущение депутатов. Генпрокурору Григорию Собаеву пришлось даже объясняться в парламенте по поводу сомнительного кадрового решения. Поэтому оно сначала затянулось, а потом, видимо, руководство решило не раздувать скандал – Гурциева назначили помощником прокурора района, но ввиду отсутствия самого прокурора (занимавшего эту должность Алана Кулумбегова перевели в Цхинвал) его обязанности будет исполнять помощник.

До назначения в Ленингор Давид Гурциев работал прокурором отдела Генпрокуратуры по надзору за следствием. Формально его даже понизили в должности (то есть, вроде бы, нет причин для беспокойства), а по факту поставили надзирать за районом.

Кадровое решение Алана Гаглоева не прошло незамеченным. По настоянию грузинской стороны назначение Гурциева обсуждалось на недавней встрече в Эргнети как событие, вызывающее опасение о безопасности населения района.

Официальная пресса обошла эту историю стороной, голодовку Тамары Меаракишвили тоже предпочли не заметить. Гражданская активистка говорит, что местные жители помнят, какой жестокостью отличался Гурциев, и выступают против его возвращения в район:

«Я протестую против назначения Гурциева на должность прокурора или и.о. прокурора района – не важно. В другом месте пусть хоть три ставки дают, возмущаться не будем, но в качестве прокурора он опасен. Я сейчас не за себя переживаю. Если власть хорошо подумает, это в пользу их репутации, потому что он создаст им большие проблемы в Ленингоре, и мы это скоро увидим.

– Как жители района относятся к возвращению Гурциева?

– Очень, очень плохо относятся. До сих пор люди помнят, какой жестокостью он отличался. Он страшный человек. Не верьте, если кто-то скажет, что теперь он будет вести себя спокойно. В Цхинвале его плохо знают. Он злопамятный человек и много проблем создаст нынешней власти. Потом вспомните мои слова».

В послужном списке Давида Гурциева ни одного успешного расследования, ни одного выигранного в суде дела за пятнадцатилетнюю карьеру в прокуратуре. Зато там сплошь незаконные уголовные дела, в основе которых лежали его личные мотивы, и страшные преступления: избиение заключенных в цхинвальской тюрьме в 2019 году (он тогда лично руководил истязаниями зеков); убийство Арчила Татунашвили – перевозчика овощей, с которым у него вышел конфликт сразу по двум направлениям. Татунашвили не согласился с увеличением гурциевских поборов, которые овощники должны были выплачивать с каждого рейса. Кроме материальных, были у Гурциева и сердечные мотивы для убийства – ему отказала девушка, за которой ухаживал Арчил.

За его неразделенную любовь пришлось расплачиваться всей республике...

В районе у Гурциева репутация мародера. Он шантажом забирал должности у местных руководителей для своих протеже. Отжимал у крестьян телят и поросят якобы для генерального прокурора и по его поручению. Известен такой анекдот, когда Гурциев отобрал у крестьянина свинью якобы для Урузмага Джагаева. Прокурорские по этому поводу много шутили – все знали, что шеф свинину не ест.

Он же выжил с работы руководителя Дома детского творчества Тамару Меаракишвили, чтобы устроить на ее место свою родственницу – доярку из Ставропольского края.

Он же инициировал против Тамары уголовные дела. По уверениям коллег, Гурциев заверил руководство, что найдет в ее квартире доказательства шпионажа Меаракишвили в пользу Грузии – какие-то средства связи, специальное оборудование… В результате вышел еще один скандал, в который Гурциев втянул республику.

Зачем президенту Гаглоеву вдруг понадобился в районе такой «разносторонний» специалист, «Эху Кавказа» объяснила Тамара Меаракишивли:

«Все это связано с выборами парламента. Этого никто не скрывает. Депутат от нашего района Заза Дриаев убедил президента, что Гурциев очень сильно им поможет в избирательной кампании. Президент, в свою очередь, дал рекомендацию генпрокурору Собаеву, чтобы его отправить в Ленингор. Заза Дриаев – авантюрист. У него всякий раз получается убеждать президента. С подачи Зазы убрали с должности предыдущего главу района Ларина Гагиева. Как я слышала, у депутата есть целый список тех, кого сейчас уберут с должностей по его настоянию. Он ходатайствует перед президентом назначить на эти места людей, которых Гаглоев уволил за коррупцию, за сотрудничество со службами Грузии по представлению КГБ. Теперь их всех возвращает Заза Дриаев под предлогом, будто они необходимы для успешных выборов.

– Может быть, они пользуются уважением в обществе?

– Эти люди вообще популярностью не пользуются. Когда их уволили, местное население вздохнуло с облечением. Дриаев этого не понимает, он вообще мониторинга не проводит. Строит планы в узком кругу друзей, которые явно не отличаются аналитическими способностями. Они исходят из каких-то своих желаний, но при этом не понимают и не учитывают настроений избирателей. Президент почему-то доверят Дриаеву».

Интересно, какими средствами депутат Дриаев собирается выигрывать выборы, если для избирательной кампании ему понадобились такие персонажи? Чего вообще ждать от избирательной кампании, где без услуг Гурциева не обойтись? Наверное, это повод насторожиться альтернативным кандидатам, им явно есть к чему готовиться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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