– Сталкивались ли вы с травлей на работе?

Анна Торгашева, психолог Кризисного центра АЖА и Детского фонда Абхазии: Травля на работе имеет такое название, как моббинг – это умышленное причинение вреда, морального, психологического, эмоционального или даже физического коллегам. В детской среде мы это называем буллингом, то во взрослой это называется моббингом. Эта проблема распространена. Что касается психологического состояния людей – это типичный буллинг. То есть все проявления и все признаки, сопутствующие этому состоянию, они схожи и с моббингом. И здесь возраст, в принципе, не играет никакую роль, потому что в эмоциональном плане человек переживает, фактически, тоже самое. В каком-то смысле еще и более ярко, потому что здесь имеет роль возраст, коллегиальность какая-то. Мы видим психологическую, эмоциональную травму человека. Что касается непосредственно людей, которые устраивают травлю, специфика поведения, фактически, идентична с буллерами. Обычно это люди, которые травмированы. Если мы будем рассматривать глубоко проблему, то она уходит, как правило, в детство. Люди несостоявшиеся, люди, которые за счет другого человека пытаются самоутвердиться. Если говорить о самих буллерах, то да – это люди, которым прежде всего необходима психологическая помощь, потому что подобным образом самоутвердиться и получить от этого позитивные, хорошие эмоции, какое-то удовлетворение может человек, с определенными расстройствами личностными. Что касается ответственности за содеянное, то если мы говорим про буллинг, то сейчас потихоньку вносятся изменения в законодательстве о внесении этого в Уголовный кодекс, что касается моббинга во взрослой среде, то на сегодняшний день нет конкретно такого закона об ответственности непосредственно за причинение эмоционального психологического вреда, моббинга непосредственно на работе. Но есть статьи, которые при определенных обстоятельствах, если этот моббинг можно доказать, о причинении морального ущерба, морального вреда и даже физического вреда в некоторых случаях, если есть наличие справок по состоянию здоровья человека, то есть можно все равно доказать это состояние.

Наталья: Я слышала о таких случаях и считаю это недопустимым, потому что стучат или на работе организуют травлю недалекие люди, ущербные, у которых не сложилась судьба из-за зависти, из-за мелких каких-то личностных качеств характера, с мелкой душой, просто завистники. Ущербный человек будет стучать на своего сотрудника, не сказав ему прямо: «Знаешь, здесь ты не прав или поменяй свою ситуацию по отношению к этому человеку или что-то измени в себе». Он будет просто заниматься травлей. Это очень низкие люди. Это не друзья, не товарищи, это просто завистливые люди, недалекие.

Астамур Какалия: Люди, занимающиеся на самом деле трудом, не важно, интеллектуальным, физическим, люди, создающие продукт, эти люди, несклонные ни к интригам, ни к травле в силу специфики своей ментальности, эти люди заточены на созидании. Они никогда не опустятся до интриг, представления друг друга в негативном цвете, психологических, полудетских, подростковых тупых игр. Они никогда до этого не опустятся, это совсем другие люди. И наоборот, когда есть незаработанные деньги, когда люди не производят никакого ни материального, ни интеллектуального продукта, вот тогда что остается? В борьбе за какие-то материальные бонусы, за шальные деньги, за бюджеты вам приходится представлять своего коллегу в негативном свете. Вы соревнуетесь, это нечестная конкуренция, вы соревнуетесь не в том, кто из вас сделает лучше скамейку, ворота или табуретку. Вы соревнуетесь в том, кто из вас представит друг друга в худшем, негативном свете. Травля на работе – это всегда коллектив, состоящий из бездельников, людей, не производящих реального продукта.

Юлия: Я имела возможность поработать в нескольких местах. Это были и крупные компании, и маленькие организации. За время работы я сталкивалась с такими ситуациями, которые можно назвать и моббингом, и буллингом на рабочем месте. С ситуациями, когда, например, руководство к определенному сотруднику относилось с какими-то претензиями, не всегда касалось работы или неадекватные требования предъявлялись. Лично в отношении меня было такое что-то подобное, когда я была молодым сотрудником и со стороны людей, кто был постарше, было такое немного обесценивание моих знаний, умений и все это было очень тяжело, конечно, переживать, когда ты молодой человек, и к тебе не очень серьезно относятся. В крупной компании когда я работала, приходилось быть свидетелем того, что со стороны руководства были неадекватные требования по отношению к другим моим коллегам. Также сталкивалась с моментом, когда, например, в коллективе разделялись мнения по поводу чего-то и определенная группа лиц могла как-то высказывать свои претензии по отношению к другому человеку не совсем в корректной форме. И во многом, конечно, от умения руководства, грамотного менеджмента, сохранить в коллективе такой благоприятный настрой, зависит, конечно, то, как разрешаются эти ситуации. Очень часто мы даже недооцениваем то, что сейчас происходит в коллективе – это и есть своего рода травля. Нам кажется, что там могли сойтись характером, разные мнения могут быть по поводу какого-то вопроса. Но если нет грамотного влияния администрации или со стороны директора какой-то организации, то, иногда, конечно, это может выливаться в очень агрессивные формы по отношению к одному человеку. И это никак не регулируется, человек остается один на один в этой ситуации. и конечно, могу возникнуть неприятные такие последствия.

Светлана Ханагуа: В детском саду, потом в школе, на работе, в семье, везде присутствует буллинг, не оставляет нас в покое нигде. И каждый человек по-своему борется с этим. Что такое буллинг – когда один человек старается делать все для того, чтобы себе подчинить, чтобы все было так, как он хочет. Буллит тот, кто хочет власти. В современном мире не только буллинг но и кибербуллинг. Моббинг – сейчас это очень актуально, особенно в нашем обществе, потому что власти предержащие не допускают инакомыслие. Это прямое нарушение прав человека, когда у него нет свободы слова, говорить то, что он считает нужным, то, что он считает правильным. Даже слово патриотизм они начинают переворачивать и по-другому начинают вектор пускать, чтобы человека этим унижать, оскорблять. Это вообще страшные вещи. В моей семье это было, когда власть поменялась, и они не хотели, чтобы те, кто был при другой власти, занимали какую-то должность в охране, на работе, в какой-то структуре. Понимая и говоря, делая все, чтобы этот человек (ушел), не наш, он, когда надо будет, нас не поддержит. Очень часто такое и при тех было, и при этих было. При той власти такого ожесточения все-таки не было, как при этой власти. Слава богу, что есть люди, которые не ведутся посыл со стороны тех, кто унижает человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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