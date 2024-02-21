Абхазия хочет интеграции с Москвой и Минском «при сохранении независимости»

Абхазия хочет участвовать в интеграционных процессах вместе с Россией и Беларусью, сохраняя независимость, заявил лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью ТАСС.

«Я прежде всего руководствуюсь документами, которые подписаны между Абхазией и РФ. Последний межгосударственный договор (о союзничестве и стратегическом партнерстве) был подписан 24 ноября 2014 года, и там четко сказано о том, что Россия оказывает содействие Республике Абхазия в участии в интеграционных процессах, которые инициируются РФ. Эта форма наиболее полно соответствует нашему будущему, нашему видению будущего. Мы хотим быть вместе с Россией, Белоруссией, хотим быть активными участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости», – сказал он.

Бжания говорит, что союзное государство — это «формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур».

«Поэтому мы готовы к этому. Но нужно пройти определенный этап, должны быть подготовлены нормативные акты. Эта история может занять несколько лет, примерно 5–10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией», – добавил он.

Бжания говорит, что однополярный мир «не состоялся и не мог состояться».

«Будет многополярный и более справедливый мир, и при этом должны быть региональные союзы. Этот союз выгоден и народу РФ, и народу Белоруссии, и, безусловно, народу Абхазии. Это позволит сохранить нашу идентичность, культуру, с одной стороны, с другой стороны — ее развитие. Я думаю, что работа в сторону такого союза — правильный вектор развития наших отношений», – отметил он.

Говоря о войне в Украине, на которой, по его словам, погибли 20 жителей Абхазии, абхазский президент, в частности, сказал: «Я бы хотел, чтобы воцарился мир, чтобы провокаторы со стажем, англосаксы, которые на этом этапе смогли создать конфликт, не достигли своей цели, чтобы в дальнейшем мы оказались мудры и прозорливы, чтобы такого рода вещи были исключены».