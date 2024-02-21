Генсек НАТО: мы хотим, чтобы Грузия двигалась в правильном направлении

Генсек НАТО провел встречу с новоназначенным премьер-министром Грузии. Йенс Столтенберг поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением, а также напомнил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны:

«НАТО продолжает призывать Россию отказаться от признания независимыми государствами грузинских территорий. Любые угрозы со стороны России аннексировать оккупированные регионы Грузии неприемлемы».

На сегодняшней встрече стороны обсудили пути дальнейшего развития партнерства между НАТО и Грузией, сообщил Йенс Столтенберг.

«Я приветствую прогресс, достигнутый в таких областях, как кризисное управление, кибербезопасность, военная инженерия и безопасные коммуникации. Я также поздравляю вас с получением статуса кандидата в члены Европейского союза. Теперь для Грузии важно продолжать и активизировать внутренние реформы и поддерживать демократические ценности. Мы хотим, чтобы Грузия двигалась в правильном направлении, к большей демократии и процветанию, к полноправному членству в евроатлантической семье».

Генсек НАТО также прокомментировал ситуацию в Украине. Отступление ВСУ в Авдеевке «показывает, что ситуация на поле боя крайне сложная», однако украинцы вновь превосходят ожидания, говорит Столтенберг:

«НАТО продолжает поддерживать Украину. Только за последние несколько дней союзники объявили о новых пакетах военной помощи на миллиарды евро, в том числе для противовоздушной обороны, артиллерии, боеприпасов и оснащения F-16. Партнеры по НАТО также играют ключевую роль, и я приветствую тот факт, что Грузия оказывает гуманитарную и финансовую помощь и принимает тысячи украинских беженцев».

Война в Украине стала причиной серьезных вызовов и рисков для судоходства на Черном море, продолжил генсек НАТО, отметив важность «усилий союзников по разминированию Черного моря» для «более безопасного судоходства и торговли».