Ахалгорский район остается без света из-за обрыва ЛЭП

Вторые сутки Ахалгорский район остается без электричества из-за обрыва линии электропередач, который, предположительно, произошел у горы Орбозала.

В югоосетинской компании «Энергоресурс» сообщили агентству «Рес», что к месту аварии невозможно проехать даже на спецтехнике.

«С раннего утра снегоуборочная техника расчищает проезд к месту аварии, вероятнее всего бригадам энергетиков сегодня удастся обнаружить поврежденную линию и восстановить подачу электричества», – сказали в «Энергоресурсе».

Начальник пресс-службы районной администрации Анжела Кокоева сообщила, что из-за отсутствия электричества в нескольких школах и детсадах временно приостановлены занятия.

Без электроснабжения остается и ряд сел Цхинвальского района.