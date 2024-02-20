Сегодня Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии приступил к рассмотрению поправок к избирательному законодательству, которые, по мнению инициаторов, должны исключить административные злоупотребления и правовые пробелы на предстоящих выборах в парламент. Что предлагали депутаты и как прошли первые слушания в законодательном органе?

Сегодня в югоосетинском парламенте были рассмотрены два законопроекта, представленные председателем комитета Амираном Дьяконовым и депутатом Давидом Санакоевым. Очевидно, дело на этом не станет. Свои изменения к законам «О выборах депутатов» и «Об основных гарантиях избирательных прав» готовят Центризбирком и партия «Единая Осетия». Они будут представлены на обсуждение парламентских комитетов в ближайшее время.

Сегодня комитет по законодательству обсуждал поправку депутата Санакоева. По его словам, цель законопроекта – поставить в равные условия всех без исключения потенциальных кандидатов вне зависимости от того, каким образом они выдвигаются – по партийным спискам или одномандатным округам, и какую политическую силу они представляют. Говорит Давид Санакоев:

«Многое зависит от того, насколько правильно кандидат заполнил регистрационные документы. По опыту предыдущих выборов многим отказали в регистрации из-за досадных и явно неумышленных нарушений, допущенных при заполнении бланков: кто-то неправильно сократил слова или вышел за рамки колонки, неправильно указал адрес, неправильно заполнил налоговую декларацию и т.д.

– В законе указаны бланки документов, но этого явно недостаточно.

– Но там нет подробных инструкций по их заполнению. Эту функцию должен взять на себя ЦИК, как это и предусмотрено законом. Он должен подробно разъяснить требования к заполнению подписных листов еще до сбора подписей. Мои поправки обязывают ЦИК в случае обнаружения ошибок в регистрационных документах указать на них гражданину и дать время на исправление, и лишь после этого принимать решение о его регистрации как кандидата».

В самом деле, наблюдатели отмечали на прошлых выборах в парламент злоупотребления, связанные именно с сокрытием информации о требованиях Избиркома к заполнению бланков. Консультации предоставлялись лишь избранным, согласованным с исполнительной властью кандидатам. В результате такой практики неугодные отсеивались на стадии регистрации из-за технических ошибок в документах. Давид Санакоев предлагает покончить с этой практикой.

Законопроект, представленный Амираном Дьяконовым, предполагает снизить для партий-участниц избирательной кампании проходной барьер в парламент с 7% до 3%.

По мнению депутата Дьяконова, 7% – это слишком высокий порог для Южной Осетии. Из-за него до 30% голосов проголосовавших избирателей не получает своего представительства в парламенте, а представительный орган не отражает в полной мере политических предпочтений общества.

Как прошло обсуждение законопроекта в комитете, «Эху Кавказа» рассказал Давид Санакоев:

«Представители фракций «Единая Осетия» и «Единство народа» высказалась против снижения порога, как они сказали, «не надо раздроблять голоса в парламенте.

– То есть, скорее всего, законопроект не пройдет?

– Они прямо сказали, что поправка не пройдет. Даже в одиночку «Единая Осетия» может заблокировать принятие поправок, так как без ее одобрения парламент не набирает двух третей голосов, необходимых для изменения конституционного закона.

– А к вашей инициативе как они отнеслись?

– Вроде, положительно, но сказали, что законопроект будут еще обсуждать».

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, такая реакция со стороны партии «Единая Осетия» была вполне ожидаема. Инициаторы явно запоздали с законопроектом, его надо было предлагать раньше, когда бывшая партия власти еще не оправилась от поражения своего лидера Анатолия Бибилова на президентских выборах, и не была так уверена в успехе на предстоящей избирательной кампании в парламент. Говорит Руслан Тотров:

«Здесь такая ситуация, когда сошлись, с одной стороны, партия «Единая Осетия», которой хочется проходной процент не то, чтобы понизить, а наоборот повысить, чтобы совсем уж гарантированно избавиться от тех, кто готов отщипнуть от их электорального пирога. А с другой стороны, условно, оппозиция, которой, конечно, надо было начинать суетиться раньше, примерно пару лет назад, а то и раньше, когда «Единая Осетия» начала сдавать свои позиции. Я, между прочим, последовательно ведь говорю о том, что победа на президентских выборах и свержение преступного политического режима Анатолия Бибилова – это полдела. Другой половиной является окончательное низвержение партии «Единая Осетия». Совершенно понятно, что они по-прежнему контролируют парламент и сейчас в преддверии даже не парламентских, а президентских выборов. Уже с таким вот широким заходом, на лыжном ходу, если хотите, эти господа, безусловно, попытаются максимально зачистить главный законодательный орган Южной Осетии к выборам президентским. Достаточно патовая ситуация. Я категорически противник в принципе любых заигрываний с законами, с Конституцией аккурат перед выборами, ничего хорошего, безусловно, в этом нет, кто бы ни был инициатором идеи. Другой вопрос, что, безусловно, позиция должна консолидироваться и сделать все для того, чтобы вычистить «Единую Осетию» из парламента».

По мнению югоосетинских наблюдателей, несогласие «Единой Осетии» со снижением проходного порога – не единственное обстоятельство, затрудняющие приятие поправки.

Если разделить количество голосов избирателей на семнадцать мест, избираемых по пародийным спискам, получается примерно 5.9% голосов на один депутатский мандат.

Снижение проходного бала ниже этой отметки означает, что не все преодолевшие 3%-й барьер смогут его получить. Это невозможно. Поэтому, чтобы снизить проходной балл, необходимо или увеличить численность депутатского корпуса почти вдвое, или отказаться от смешанной системы формирования парламента в пользу мажоритарной или пропорциональной.

Для таких серозных изменений в законодательство, считают наблюдатели, времени уже не осталось – поправки в избирательные законы возможны до оглашения даты выборов в первой половине марта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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