В конце прошлой недели Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. Причиной для неожиданного заявления внешнеполитического ведомства стала информация о том, что на свободу вышел гражданин Абхазии, совершивший преступление в отношении российской туристки.

Сообщение в Telegram-канале российского МИДа выглядело следующим образом:

«С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г. Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны. По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. ❗️ Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников».

Напомним: 4 февраля 2021 года Сухумский городской суд признал Эдгара Абухба виновным и осудил за изнасилование, развратные действия, грабеж, а также причинение тяжких телесных повреждений гражданке РФ, 1999 года рождения. Абухба был осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 000 рублей, а также обязанностью выплаты в пользу потерпевшей стороны на сумму 1 млн 148 тысяч 800 рублей.

Сразу после появления комментария МИДа РФ Республиканский комитет профсоюза экскурсоводов Абхазии публично обратился к МИДу и Министерству туризма Абхазии с просьбой прокомментировать данное заявление российского ведомства. В обращении также говорится:

«Не касаясь причины, приведшей к данному официальному заявлению, хотим так же прокомментировать вопрос безопасности нахождения россиян на территории Республики Абхазия. Выражаем надежду, что единичные случаи преступлений, которые существуют и в других странах, посещаемых гражданами России, не превратятся в тему для подобного рода заявлений, бросающих тень на дружественные взаимоотношения между нашими государствами. …Искренне надеемся, что данное заявление не преследует политические мотивы, и выражаем озабоченность по данному вопросу с учетом возможного влияния на туристическую сферу Абхазии, которая, безусловно, имеет большое значение для экономики страны и ее развития в целом».

Представители профсоюза также привели официальную статистику тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на территории Абхазии и России.

«С учетом показателей количества населения Абхазии, которое составляет порядка 245 тыс. чел., и без учета большого числа иностранных граждан, проживающих в Абхазии на постоянной основе и пребывающих в стране в туристический сезон, около 1,5 млн. чел., а также общего количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных за 2023 год, следует, что нахождение на территории Абхазии в процентном соотношении намного безопаснее, а именно в 4 раза», - говорилось в обращении.

Далее появился комментарий пресс-службы МИДа Абхазии, но многие прочитавшие его даже не поняли, что он имеет отношение к публикации в Telegram-канале российского МИДа.

«Ни с абхазской, ни с российской стороны наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат, - говорится в комментарии. - Отношения выстроены на прочной исторической, человеческой и культурно-гуманитарной традициях, и механизм межгосударственного взаимодействия делится на большое количество диалогов между разными ведомствами. Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения».

А вот комментарий пресс-службы Верховного суда Абхазии уже непосредственно касался конкретной ситуации. В нем было сказано, что принимая решение о смягчении приговора Абухба, Президиум Верховного суда опирался на правовую позицию Конституционного суда. Производство по данному делу в Президиуме ВС было возобновлено 12 декабря 2023 года после получения постановления КС, в котором говорилось: «само несовершеннолетие виновного на момент совершения им преступления должно признаваться судом смягчающим обстоятельством, даже если к моменту рассмотрения дела в суде подсудимый достиг совершеннолетия. Применение к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, мер наказания, в том числе и определение режима отбывания наказания, предусмотренных к лицам, совершившим преступление в совершеннолетнем возрасте, не основано на действующем уголовно-правовом законодательстве и противоречит положениям статьи 11 Конституции Республики Абхазия».

Президиум ВС отметил, что достижение лицом совершеннолетия к моменту постановления приговора не является основанием для назначения ему отбывания наказания в колонии строгого режима, поскольку на него распространяются требования закона, предусмотренные частью 4 статьи 82 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

После этой публикации в абхазском интернет-сообществе разгорелись споры: так выпустили осужденного, которому на момент преступления было 17 лет, или просто смягчили режим отбывания наказания? Но поскольку при общем режиме один год лишения свободы засчитывается за два, то вместо девяти лет получается четыре с половиной года. А срок содержания под стражей Абухба как раз исчисляется со 2 августа 2019 г.

Очевидно, МИД России, не имея рычагов прямого воздействия на судебную систему Абхазии, решил прибегнуть к такой публикации. В Абхазии же многие, прежде всего работающие в туристической отрасли, восприняли это как меру «коллективной ответственности» за то, к чему они не имеют никакого отношения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия