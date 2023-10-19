В Сухуме с 15 по 18 октября прошел IV Международный туристический форум VISIT АPSNY. Его организатор президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала в интервью «Эху Кавказа» о том, что обсуждали его участники и, в целом, какова ситуация в туристической отрасли республики.

– Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто были участниками Международного туристического форума, который прошел в Сухуме, и какова была его цель?

Хочется, чтобы мы плавно вошли в новый год и вообще, чтобы туристический сезон у нас не прекращался

– Начнем, наверное, с того, что развитие туризма – важная комплексная задача, направленная на создание новых рабочих мест и на повышение доходов граждан, развитие инфраструктуры, повышение доступности и безопасности отдыха. Все было нацелено на то, чтобы развивать отдых в межсезонье. У нас был такой интересный сезон, он поздно начался, но продлился, и многие отели до сих пор еще работают. А сейчас хочется, чтобы мы плавно вошли в новый год и вообще, чтобы туристический сезон у нас не прекращался. Мы в первый раз провели выставку производителей поставщиков услуг и товаров для индустрии гостеприимства, той же бытовой химии, моющих средств, средств для прачечных, комплексного оснащения посудой, текстилем, рассчитанных на отели и рестораны, услуг бронирования. Участвовали в форуме еще и мебельные компании, компании по производству матрасов, спальных мест. Очень интересная компания присутствовала у нас «Роботы в городе» – это робототехника, нацеленная на качественный сервис и уборку помещений.

– Из каких стран были у вас гости?

– Компании были из Москвы, Сочи, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

– Вы говорили о бронировании, в этом году были какие-то неприятные ситуации, как раньше, когда люди бронировали места в отелях, а потом выяснялось, что мошенники их обманывали. Какая-то борьба с этим видом мошенничества ведется?

Борьба с мошенниками происходит постоянно, массово такое уже не происходит. Уже есть сайты отелей, есть операторы, на которых можно надеяться

– Наверное, уже и сами туристы стали более осторожными и продуманными, уже существует рейтинг, люди стали понимать, что, если сайт существует давно, если с него бронируют, значит, можно ему доверять. А борьба с мошенниками происходит постоянно, стихийно и массово такое уже не происходит, как раньше. Мы с вами помним, что в 2017-м году был какой-то кошмар. В принципе, уже есть сайты отелей, есть операторы, на которых можно надеяться. Те же компании систем бронирования, которые к нам приезжали, все это систематизируют и внедряют программы бронирования на таком профессиональном уровне, что можно не бояться мошенничества.

– Какие мероприятия прошли в рамках форума за четыре дня его работы, что обсуждалось и что отличает нынешний форум от предыдущих?

У нас очень большие перспективы в развитии винной гастрономии и винного туризма, мы его еще не освоили, только стоим в начале этого пути. Мы обсуждали горный туризм – это экотуризм, туризм в особо охраняемых зонах

– Самое главное его отличие, что он проходил очень долго, четыре дня. Мы начали с гастрономического фестиваля, было много мастер-классов. Например, у нас была чайная церемония, это был наш чай, собранный руками наших ребят. Вообще, чайная культура старая, мы ее стали забывать. Мастер-класс нам провел и шеф-повар ресторана «Леон» Шамиль, он приготовил дикую перепелку в соусе, основанном на абхазской кухне. Мы говорили о том, что нам пора знакомить туристов с таким понятием, которое у нас еще не известно, как «высокая абхазская кухня». Плюс, мы знакомились с виноделами, которые представили очень классные вина. У нас очень большие перспективы в развитии винной гастрономии и винного туризма, мы его еще не освоили, только стоим в начале этого пути. Мы обсуждали горный туризм – это экотуризм, туризм в особо охраняемых зонах. К нам приехали участники из Питера, Красной Поляны, был спикер из Рицинского национального парка. Больше всего мы говорили о том, как сохранить экологию, развивать и привносить в нее новые инновационные методы. Третий день мы обсуждали оздоровительный туризм и санаторно-курортную тему. К нам приехали директора и главные врачи наших санаториев, которые с такой любовью нам рассказали о своей работе, что мы всем рекомендуем даже местным жителям зимой посетить эти санатории, оздоровить себя, и цены там очень приемлемые для всех. С коллегами из Крыма мы договорились в рамках форума о том, что будем работать над проектом движения скоростных комет из Крыма в Сухум. Кульминацией всего этого было то, что мы презентовали свое приложение про Абхазию, про отели, про рестораны, про различные услуги, и еще было подписано соглашение о таком международном туристическом моменте, как Абхазия-Сочи-Крым, которое нам позволит развивать Черноморское побережье Кавказа и Крыма.

– На открытии форума вы говорили о том, что туристический бизнес хорошо развивается. В чем это выражается? Как это развитие туристического сервиса сказалось на бюджете республики?

– Увеличение туристов, в любом случае, сказывается на увеличении бюджета республики. Конечно, у нас еще не развит туризм на круглый год, этому как раз и был посвящен форум. Однодневные экскурсии, конечно, пока превалируют. Приехали полтора миллиона туристов, из них примерно 900 тысяч приходится на однодневных туристов, надо это исправлять. Но я хочу сказать, что мы развиваемся, это видно. Появляются новые маршруты, около 3000 мест номерного фонда у нас за пять лет точно добавилось, это хорошего уровня отели с бассейном и СПА, их можно уже смело считать выше среднего уровня. В принципе, мы стараемся.

– Можно что-то сказать о факторах, которые сдерживают развитие туристической сферы в Абхазии?

– Да, конечно, есть сдерживающие факторы, это наша инфраструктура, она требует большего внимания со стороны городских властей, это очистные сооружения в каждом городе, это дороги, коммуникации, энергетика. Если инфраструктурные вопросы будут решены в комплексе государством, то мы очень быстро подтянем все остальные вопросы по бизнесу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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