Чехия экстрадировала в США гражданина Грузии

Власти Чехии экстрадировали в США криминального авторитета Полада Омарова. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции – генерального прокурора США Меррика Гарленда.

По информации СМИ, Омаров – гражданин Грузии.

В заявлении Гарленда указано, что в 2023 году американские власти предъявили обвинения трем лицам «в заговоре с целью убийства гражданина США, который уже давно является объектом преследования со стороны правительства Ирана».

«На момент предъявления обвинений двое из них находились под стражей в США, и мы заявили, что длинная рука закона найдет и привлечет к ответственности тех, кто стремится угрожать, заставлять молчать или причинять вред американским гражданам. Сегодня мы именно это и сделали. Третий обвиняемый, Полад Омаров, был экстрадирован в США для предъявления обвинений в попытке убийства на американской территории журналиста, писателя и правозащитника, гражданина США иранского происхождения», – отметил министр, поблагодарив чешских коллег.

СМИ сообщали, что подозреваемый должен ответить перед судом в США за несколько преступлений, в том числе за причастность к подготовке убийства сотрудницы персидской службы «Голоса Америки» Масих Алинеджад. Она родилась в Праге и является ярым критиком иранских властей.

Ранее суд допустил экстрадицию гражданина Грузии Полада Омарова в США, Грузию и Казахстан, передавало Radio Prague International.

Согласно американскому обвинению, в деле о подготовке к убийству журналистки подозреваемый был связующим звеном между организатором убийства из Ирана и исполнителем в США, который собрал 30 тысяч долларов на преступление, запланированное на конец июля 2022 года.