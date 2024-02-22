Спикер парламента Грузии выступает перед депутатами с докладом

Спикер парламента Грузии выступает перед депутатами с отчетом о проделанной за 2023 год работе. Значительную часть своего выступления Шалва Папуашвили посвятил критике оппонентов партии власти, к которым он причисляет и часть неправительственного сектора. Представители разных НПО в течение года распространяли разного рода дезинформацию, утверждает председатель парламента:

«Печальная реальность заключается в том, что правительству и нашему обществу пришлось бороться с дезинформацией в одиночку. В лучшем случае они (неправительственные организации) хранили молчание, а в некоторых случаях участвовали в создании и распространении дезинформации… Поскольку радикализм чужд и неприемлем для грузинской культуры, действия радикальных политиков и союзных им организаций не могут возыметь того эффекта, который они иногда замышляют. Люди не слушают радикалов», — утверждает Папуашвили.

«Самой позорной страницей дезинформации» спикер парламента называет сообщения о тяжелом состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили:

«Период его справедливого заключения и отбывания наказания в клинике был полон прямых и ничем не подтвержденных слухов. Оппозиция утверждала, что Саакашвили отравлен и находится на грани смерти. Когда эта примитивная ложь не сработала, Саакашвили быстро забыл миф о своей болезни и, выздоровев, прямо погрузился в водоворот радикализации. Позже через американский реестр иностранных агентов выяснилось, и это увидела вся страна, что миллионы долларов, выплаченные лоббистам, стояли и стоят за критическими резолюциями Европарламента, некоторыми политиками, статьями и интервью, опубликованными в мировой прессе. К сожалению, дезинформация (распространенная) Саакашвили сопровождалась поддержкой части неправительственного сектора и некоторых иностранных игроков».

В своей речи Шалва Папуашвили упомянул и действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по словам спикера парламента, стала частью «радикальной оппозиции и тем самым существенно навредила международному имиджу и интересам Грузии»:

«Печально, что институт, который несет наибольшую ответственность за защиту национальных интересов и Конституции, достижение национального согласия и объединение страны, попал в позорную ловушку радикализации. Две недели назад мы слушали с этой трибуны госпожу Саломе Зурабишвили, вместо выступления, ориентированного на национальные интересы, мы увидели попытку политического возмездия».

Напомним, 6 февраля Саломе Зурабишвили выступила с ежегодным обращением «О главных событиях и вызовах страны». За 40 минут она коснулась всех острых вопросов, обсуждаемых в Грузии, напрямую задав их будущему премьер-министру Ираклию Кобахидзе. Но главным адресатом ее критики стал «правитель «Грузинской мечты» и страны – Бидзина Иванишвили».