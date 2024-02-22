В Абхазии запретили топленое масло «Белорусское луговое»

Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял решение о запрете «продукции, потенциально опасной для здоровья людей» – произведенного в российском Белгороде топленого масла «Белорусское луговое».

Физическим и юридическим лицам, осуществляющим торговлю топленым маслом, предписано прекратить реализацию; они должны отозвать и изъять продукцию; провести дальнейшие профилактические мероприятий по выявлению и пресечению торговли этим маслом.

«Как объясняет Санэпидемслужба, в связи с жалобой частного лица были взяты пробы этого продукта и проведен анализ, который показал, что это топленое масло содержит вредные для здоровья человека вещества. СЭС также в своих материалах указывает со ссылкой на госреестр юрлиц России, что организация, указанная в качестве производителя товара, считается ликвидированной еще с 2020 года. Согласно уставу, эта организация не имела отношения к реализации пищевой продукции. Ее основными уставными видами деятельности являлись производство станков, а также производство и реализация строительных смесей. Этот контрафакт, как произведенный уже несуществующей фирмой, привозили и продавали у нас», – заявил сотрудник управления правового обеспечения аппарата Кабмина Анри Читанава.

Отметим, что ранее об изъятии контрафактного топленого масла сообщали российские СМИ.