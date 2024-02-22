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Общество

«Если мы позволяем реанимировать тридцать седьмой год, беда пришла»

Асида Шакрыл
Асида Шакрыл

Проект закона об иностранных агентах, направленный президентом Абхазии Асланом Бжания в парламент, остается одной из главных тем в республики. В настоящее время социальных сетях идет бурное обсуждение опубликованного одним из провластных телеграм-каналов так называемого списка иноагентов в Абхазии, который на самом деле является списком сотен людей, подписавших два года назад обращение к президенту, спикеру парламента и премьер-министру с возражениями против этого готовившегося в Минюсте законопроекта.

Участники обсуждения в социальных сетях выражают недоумение: возникает ощущение, что люди, выкладывавшие список иноагентов, не живут в Абхазии и не знают тех, кто в нем фигурирует. Помимо сотрудников НПО в числе иноагентов оказались секретарь Общественной палаты Абхазии и директор государственного информагентства «Апсныпресс». А также рядовые граждане, которые работают в самых разных сферах, но никакого отношения к НПО не имеют и никогда не имели. Есть в списке и люди, уже покинувшие этот мир.

В целом о законопроекте и об этом списке, в частности, вчера говорили на абхазском Youtube-канале «Апсны хабар». Затронула эту тему в беседе с ведущим Леуаном Лагулаа бывший омбудсмен республики Асида Шакрыл.

«Как так стало это возможным в нашем обществе? Это вопрос, на который мне очень сложно ответить. Я вот все время думаю: как это стало возможным в Абхазии, которая имеет такую тяжелую историю, связанную с репрессиями? Вот, казалось бы, совсем недавно, ста лет еще нет, мы пережили тридцать седьмой год. Для нас это словосочетание – иностранный агент – связано с самыми худшими временами нашей истории, когда десяткам, сотням людей предъявлялось обвинение в виде этой фразы: иностранный агент, агент иностранной разведки и так далее. И из этого уже следовало – враг народа… Это у нас так свежо в памяти, потому что касалось дедов, даже отцов некоторых ныне живущих. А мы – их внуки. Это боль, которую мы несем. И вот так легко в виде законопроекта стало отправить это в парламент, с этими словами. Мой дед в тридцать седьмом году расстрелян. Его расстреляли, а моему отцу и его брату было совсем мало, по восемь-девять лет. И вот я вспоминаю сейчас такую историю. Моя бабушка, их мама послала их на мельницу… Ну, понимаете, что никто не мог в этот двор заходить, и помогать не разрешалось… И она послала своих детей на мельницу. Мой отец со своим братом младшим пошли за мукой. И когда подошли, там люди, как обычно у мельницы…

- Собирались, разговаривали….

Если все правда, о чем вы говорите, то почему вы боитесь дать нам слово? Почему вы не можете выступить на одной площадке с нами?

- Да. И как увидели их – вот пришли дети предателя, врага народа. Они тоже муку хотят… И этот мешочек, который был у них в руках, забросили высоко-высоко на верх мельницы. И мой дядя, который недавно мне об этом рассказывал, вспоминает, как расстроенные, заплаканные они ушли. Я почему об этом вспомнила… Не понимать нельзя, что это вот деление людей на своих и чужих, первосортных и второсортных, врагов – неврагов... Обвиняют огромное количество людей, организаций, обвиняют в предательстве национальных интересов, обвиняют в том, что они занимаются деятельностью, которая угрожает нашему государству, нашим традициям, нашим ценностям и так далее. Но все это формулировки, которые никакими фактами не подкреплены. И при этом нам не дают слова. Если все правда, о чем вы говорите, то почему вы боитесь дать нам слово? Почему вы не можете выступить на одной площадке с нами? Просто, знаете, я хочу, может быть, более ясно высказаться, сказать, что беда пришла в наш дом. Она пришла. Если мы позволяем реанимировать тридцать седьмой год, беда пришла».

Асида Шакрыл заговорила о списке подписантов обращения 2022 года, который несведущие, скорее всего, борцы с НПО подсунули абхазскому интернет-сообществу как список сотрудников неправительственных организаций:

«И сейчас, кстати, вот этот список выставлен как список иноагентов. И люди звонят друг другу и спрашивают: разве вы имеете отношение к этим организациям? Как будто эти организации занимаются подрывной деятельностью. Вот такую атмосферу они создали недоверия и лжи».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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