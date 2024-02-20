В Администрации президента Республики Абхазия состоялась встреча членов Общественной палаты с руководством страны, на которой обсуждался вопрос принятия закона об иностранных агентах. Присутствовавший на ней член Палаты Тенгиз Джопуа рассказал, как проходила встреча, и поделился своими впечатлениями.

– Тенгиз, скажите, пожалуйста, кто присутствовал на сегодняшней встрече в Общественной палате?

– Встреча проходила не на площадке Общественной палаты, а в Администрации президента. Присутствовали министр иностранных дел, министр юстиции, глава администрации президента, представители Службы госбезопасности – председатель и заместитель председателя, глава Совета безопасности и сам президент страны.

– Скажите, пожалуйста, от гражданского общества кто-нибудь был кроме членов Общественной палаты?

– Нет, никого не было из гражданского общества. Была договоренность с органами государственной власти в рамках обсуждения этого закона об иностранных агентах. Внутри Общественной палаты договорились встретиться с представителями НПО, общественности, власти, и потом организовать общую встречу, где уже широкая общественность могла бы задать вопросы представителям власти. Мы, как бы, завершили все этапы обсуждения за исключением этой широкой встречи. Я думаю, что теперь предстоит встреча общественности и инициаторов данного закона.

– Какой круг вопросов обсуждался? Что было предметом встречи?

– Прежде всего, это был закон об иностранных агентах, это ключевой вопрос повестки. Общественная палата выработала определенное число вопросов, которые беспокоят общество и саму Общественную палату. Эти вопросы были адресованы профильным министрам – министру иностранных дел, министру юстиции. Какие-то вопросы были адресованы непосредственно главе Совбеза – Сергею Мироновичу Шамба, когда нас посетил президент, и ему был задан вопрос. Все вращалось вокруг этого законопроекта. Какое правовое обоснование этого документа и какая необходимость его принимать? Какие категории лиц под него подпадают? Есть ли нарушения конституционных прав и свобод наших граждан? В общем, все те вопросы, которые сегодня беспокоят наше общество в связи с этим законопроектом, были заданы.

– Какие ответы представители Общественной палаты получили на заданные вопросы? И, в целом, какое впечатление у вас об этой встрече?

Даже куда поступают эти денежные средства и на что тратятся, внятных ответов со стороны представителей власти на эти вопросы тоже нет. В общем, были те же аргументы, которые уже озвучивались в средствах массовой информации

– Я могу изложить только собственные впечатления, так как там присутствовал. Это не является позицией Общественной палаты. Ответы, которые я получил, оказались недостаточными. Я думал, что, может быть, что-то неизвестно обществу. Но услышал те же самые аргументы, опять про мировой заговор, геополитику, врагов вокруг, про то, что есть необходимость контролировать эти неправительственные организации, потому что они представляют угрозу, так как влияют на общественно-политическую жизнь. Вот такие общие декларативные формулировки были. Им были заданы им вопросы, может быть есть какие-то случаи, какие-то доказанные факты в деятельности этих организаций, выявлено, что это противоправная деятельность, возбуждены ли уголовные дела? Ничего этого нет, есть только разговоры о движении денежных средств в адрес таких организаций, что эти денежные средства поступают куда-то, и это нужно контролировать, и это нужно знать. Даже куда поступают эти денежные средства и на что тратятся, внятных ответов со стороны представителей власти на эти вопросы тоже нет. В общем, были те же аргументы, которые уже озвучивались в средствах массовой информации, они ничего нового нам не сказали. Не знаю, какое решение примет Общественная палата, она будет отдельно собираться и принимать собственное решение. Я считаю, что не узнал ничего нового для себя, ничего важного о необходимости принятия этого закона от представителей власти.

– Тенгиз, ваше личное отношение к закону об иноагентах в целом, как вы его расцениваете?

Если ты сегодня свободно высказал свое мнение, завтра на тебя вешают некий ярлык, и ты становишься белой вороной в обществе. Причем, белой вороной, с которой никто не хочет связываться, никто не хочет работать

– Я свое личное отношение там высказал, я задал вопрос президенту. Я сказал, что этот законопроект в значительной своей части, с учетом той правоприменительной практики, которая присутствует в соседних государствах, является инструментом борьбы власти с оппозицией. Я спросил президента, рассматривает он этот закон именно в таком контексте или нет? Ведь очевидно для любого, кто прочтет этот документ, что ничего хорошего он принести не может, он фактически лишает людей возможности свободно высказывать свое мнение. Если ты сегодня свободно высказал свое мнение, завтра на тебя вешают некий ярлык, и ты становишься белой вороной в обществе. Причем, белой вороной, с которой никто не хочет связываться, никто не хочет работать, потому что знают, что отношения с тобой сопряжены с какими-то проблемами. Это форма дискриминации человека, нарушающая его конституционные права и свободы. Мое личное мнение по этому законопроекту – его категорически неприемлемо принимать, тем более в абхазском обществе, где существует особое отношение к этике между людьми, к каждому человеку, к чести и достоинству каждого человека. Я даже не представляю, как этот закон будет работать? И почему Министерство юстиции взяло на себя право принимать решения и навешивать на людей ярлыки иностранных агентов, а не суд, например. Почему так происходит? Это же нарушение прав и свобод граждан? У власти на все эти вопросы ответов нет. Есть какая-то риторика, что идет конфликт между Востоком и Западом, если мы не примем этот закон, нас ждут колоссальные проблемы. В общем, они постоянно озвучивают такую риторику.

– А какие проблемы их ждут, если не будет принят этот закон? Они озвучивали это?

– Они убеждены в том, что, если не принять этот закон, то завтра неправительственные организации и физические лица начнут активно вмешиваться в общественно-политическую жизнь нашей страны. Хотя в истории Абхазии не было ни одного случая, чтобы эти организации участвовали каком-либо перевороте или каких-то митингах, которые влияли бы на ситуацию в стране, на конституционный строй. Вообще ни одного случая не было, даже упоминания. Но они сравнивают ситуацию с Украиной, с Арменией, с сопредельными государствами, особенно с Украиной. То есть они проводят такие аналогии, которые вообще неприемлемы для Абхазии. Я не знаю, для чего это делается, но вот именно в такой форме они нам это преподносят.

– Мы знаем, что наиболее активно проводит эту идею о необходимости принятия закона об иноагентах министр иностранных дел Инал Ардзинба. Какова была его позиция? Какое впечатление этот человек на вас произвел?

Лично для себя я уверен в том, что это бессмысленный для Абхазии и очень вредный закон

– В принципе, его риторика нам была известна, он ее озвучивал в средствах массовой информации. Я с ним лично не обсуждал этот вопрос. Он не отошел от этой риторики, он ее просто повторил, ничего нового не сказал. Абсолютно ничего нового. Предметного разговора на эту тему не было. Даже учитывая то, что это была закрытая встреча без средств массовой информации, где можно было позволить себе привести какие-то более убедительные доводы, какие-то факты привести, но ничего этого не было сделано, был просто общий разговор. Не хочу говорить, что он был бессмысленный, может быть, в какой-то степени полезный для принятия решения. Лично я убедился, что в своем мнении я прав. Какое решение примет уже Общественная палата, это другой вопрос. Это будет обсуждаться уже самой Общественной палатой, и она придет к единому решению. Но лично для себя я уверен в том, что это бессмысленный для Абхазии и очень вредный закон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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