Liberty Bank уменьшит проценты по кредитам более чем 150 тысячам пенсионеров

В Грузии более чем 150 тысячам пенсионеров уменьшат проценты по кредитам. Об этом было объявлено по итогам встречи премьера Ираклия Кобахидзе с и.о. президента Национального банка Грузии Натией Турнава и гендиректором Liberty Bank Бекой Гогичаишвили.

«Благодаря этому решению более чем 150 тысячам пенсионеров, которые взяли кредиты до 2023 года, проценты по кредитам будут уменьшены и приравнены к процентам, введенным с 2023 года», - сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, Liberty Bank и регулятор продолжат работу, чтобы согласовать конкретные детали этой инициативы. Кобахидзе указал, что важно своевременно перейти на следующий этап, чтобы пенсионеры смогли как можно скорее воспользоваться обновленными условиями, передает агентство «Новости-Грузия».

В конце января Народный защитник Грузии заявил о нарушениях прав тысяч пожилых людей, взявших кредиты в Liberty Bank, который выдает им пенсии. Дело в том, что во время пандемии коронавируса банк предоставил пенсионерам отсрочки, а по истечении льготного периода составил новый график выплат, увеличив как стоимость кредитов, так и сроки кредитных соглашений. Многие пожилые люди попросту не знали, что по закону у них есть право вернуться к старому графику платежей.

Другой проблемой стали овердрафтные кредиты банка Liberty, выданные пенсионерам. С 1 января 2023 года верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров был снижен до 26%. Тем не менее, пересчет по новым условиям и по новой низкой процентной ставке происходил только на основании обращения пенсионеров. Должным образом о процедурах заемщиков не проинформировали – пенсионеры продолжили платить по неадекватно высокой процентной ставке. Оценки оппозиции еще более резкие. Описанные омбудсменом нарушения они называют «схемами грабежа пенсионеров», а пожилых заемщиков – «жертвами банковских мошенничеств».