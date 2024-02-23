В России освободили из тюрьмы украинского священника, он выехал в Грузию

Духовник Донецкой епархии Православной церкви Украины, настоятель Вознесенского храма в селе Каменка возле Мариуполя, архимандрит Христофор (Хримли) был освобожден из незаконного заключения и депортирован с территории РФ в Грузию, сообщила «Україна Православна».

Информацию в разговоре с изданием подтвердил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий.

«Мне сообщили, что он уже пересек грузинскую границу. Слава Богу! И спасибо украинскому уполномоченному по правам человека господину Лубинцу – это произошло благодаря его работе», – сказал он.

Священник ПЦУ был арестован в сентябре 2023 года и обвинен в том, что «антироссийским, экстремистским образом поддерживал украинскую власть и вооруженные формирования, а также разжигал ненависть и вражду на национальной и религиозной основе». Затем его вывезли в Ростовскую область РФ.

В Тбилиси, в том числе в украинском посольстве, пока не комментировали информацию о том, что архимандрит Христофор (Хримли) пересек российско-грузинскую границу.