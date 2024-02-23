Многодетную семью в Абхазии подвергли преследованию за возложение цветов в память об Алексее Навальном к мемориалу жертвам политических репрессий. Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики проводит доследственную проверку, законность которой сомнительна, так как статьи и ответственности за возложение цветов к памятнику в законодательстве нет.

21 февраля на сайте абхазского Министерства внутренних дел разместили сообщение:

«20 февраля примерно в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий на сухумской набережной, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего».

Милиция нашла «злоумышленников» и привела постамент в «надлежащий вид», сообщает ведомство. В сухумское УВД доставили двоих россиян – Валентина и Дарью Карпиных. Теперь по данному факту проводится доследственная проверка.

Валентин и Дарья уже несколько лет живут в Абхазии, у них шестеро детей, младшему ребенку всего два года. Карпины живут в старом сухумском доме, который внесен в реестр памятников архитектуры, – его называют виллой Даля. Они постепенно своими силами восстанавливают дом, сами реставрируют интерьеры. Дом очень красивый, а его хозяева настолько приветливы, что местные экскурсоводы водят туда туристов, которые потом оставляют множество восторженных отзывов в социальных сетях.

Теперь за то, что Карпины возложили цветы в память о политике, их самих могут подвергнуть репрессиям. Источники в Абхазии сообщают, что Дарью, продержав целый день в УВД города, к вечеру отпустили домой к детям. Ее супруга Валентина после длительного допроса продолжают держать в камере УВД.

Местные юристы не могут ответить на вопрос, какую статью закона нарушили Карпины, в абхазском Уголовном кодексе нет ответственности за возложение цветов к памятнику. Меры, принимаемые к ним, противоречат и традиционной абхазской культуре, в которой поминовение любого умершего, будь он даже преступник, возведено в культ.

Телеграм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» – единственный абхазский ресурс, который откликнулся на сообщение Министерства внутренних дел о проведении доследственной проверки за возложение цветов к памятнику, размещенное на сайте ведомства. В сообщении канала говорится:

«Реакция МВД на акцию, посвященную памяти Навального, является данью верности курсу России. Навальный не был осужден абхазским судом, не обвинялся в преступлениях против Абхазии и даже наоборот, активно разделял позицию признания суверенитета республики со стороны России. Многие деятели российской политики, которые допускают высказывания о присоединении Абхазии к России, продолжают потом посещать Абхазию, и никто их к ответственности не привлекает. Кстати, уголовное дело за фотографию Навального – это хорошая страшилка для местных несогласных, которых без суда уже окрестили иноагентами и продажными шкурами. Автозаки, «космонавты», задержания, суды. Все, как у старшего брата», – пишет анонимный автор телеграм-канала.

Можно отметить еще один комментарий – из России. Пишущий об Абхазии московский блогер Кирилл Базилевский, не являясь сторонником Алексея Навального, откликнулся в своем телеграм-канале следующими словами:

«В России Навальный был включен в реестр экстремистов и террористов, но Абхазия пока еще не регион РФ и законодательство ее в плане демократических свобод сильно отличается от российского. Даже закона об иностранных агентах пока нет. В Киргизии, кстати, такой закон сегодня приняли. Так что непонятно, что можно предъявить этим гражданам. Нарушение общественного порядка?.. Ну если вы так любите Владимира Владимировича, то почему Басаева до сих пор не лишили звания героя Абхазии? Вот уж кто террорист, да еще международно признанный, из тех, кого Владимир Владимирович обещал замочить в сортире. И ведь, пусть и не в сортире, но замочил. А сколько пропагандистов на службе у Владимира Владимировича очень нелицеприятно высказывались об Абхазии. Почему-то по их высказываниям никто доследственную проверку не объявлял. В общем, все смешалось в доме Облонских и вспоминается, поговорка про крестик и трусы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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