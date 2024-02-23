Премьеры Грузии и Армении обсудили региональную безопасность

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по телефону обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном вопросы региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии, не уточняя, по чьей инициативе состоялся разговор.

«Премьер-министры Грузии и Армении обсудили вопросы региональной безопасности. Была подчеркнута важность мира и стабильности на Южном Кавказе», - сказано в сообщении.

Стороны также говорили о перспективах укрепления стратегического партнерства Грузии и Армении. Они подытожили сотрудничество стран в торгово-экономической, транспортной, логистической сферах, а также в сфере культуры.

Пашинян еще раз поздравил Кобахидзе с назначением на должность премьера Грузии и пригласил его в Армению. Кобахидзе в ответ обещал запланировать свой визит в Армению в ближайшее время.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Пашинян посетил Тбилиси с рабочим визитом в январе, его принимал предшественник Кобахидзе Ираклий Гарибашвили. Тогда Грузия и Армения объявили об установлении стратегических отношений. Гарибашвили подтвердил, что Грузия продолжит свои усилия по содействию процессу нормализации отношений Армении и Азербайджана.

Накануне телефонного разговора с Кобахидзе Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что допускает вероятность новой атаки Азербайджана на Армению.