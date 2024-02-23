НБГ разбирается, почему Сбербанк РФ начал предлагать денежные переводы в Грузию

Национальный банк Грузии разбирается, почему в приложении российского Сбербанка появилась опция перевода денег на грузинские счета.

«В Нацбанке реагируют на распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что подсанкционный российский «Сбербанк» начал осуществлять переводы со своих счетов в грузинские банки… Национальный банк осуществляет дополнительное изучение вопроса», - говорится в заявлении регулятора.

НБГ напоминает, что финансовый сектор страны следует санкциям, введенным США, ЕС и Великобритании в отношении России и Беларуси. Исходя из этого, грузинские банки обязаны препятствовать попыткам обхода санкционных режимов, пишет агентство «Новости-Грузия».

До сих пор регулятор не зафиксировал ни одной транзакции в грузинских банках с участием лиц, находящихся под санкциями.

Ранее сегодня стало известно, что в новом мобильном приложении Сбербанка в перечне стран, куда можно перевести деньги со своего российского счета, появилась Грузия. За пару дней до этого прекратила работу система денежных переводов Contact, которой в Грузии пользовались многие российские релоканты.