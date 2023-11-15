В Грузии в ближайшее время начнет функционировать цифровой банк, который намерен предоставлять банковские услуги преимущественно в онлайн-режиме. Однако в оппозиции подозревают, что деятельность банка будет нацелена на обход западных санкций против РФ и финансирование предвыборной кампании партии власти.

Национальный банк Грузии выдал АО Hash лицензию на предоставление банковских услуг преимущественно в режиме онлайн. Согласно предпринимательскому реестру, банк основан в августе 2022 года. Уставный капитал банка составляет 16,5 миллионов лари. Его акционерами являются: Владимир Носов, гражданин Украины – 50% уставного капитала, Сулхан Папашвили – 30,5% уставного капитала, Лаша Папашвили – 19,5% уставного капитала. Остальными акциями владеет Нана Кебурия, она же председатель наблюдательного совета и основатель WhiteBIT Georgia.

В оппозиции обращают внимание на то, что и.о. президента Нацбанка Натия Турнава дала добро на эту деятельность человеку, находящемуся под украинскими санкциями, – Сулхану Папашвили.

По словам члена политсовета партии Лаши Парулава, создание банка преследует целью перекачивание российских «грязных» денег в Грузию, в том числе для финансирования предвыборной кампании «Грузинской мечты».

«Сулхан Папашвили входит в ближайшее окружение Бидзины Иванишвили. Владимир Носов – основатель и руководитель криптобиржи Whitebit. Высший антикоррупционный суд Украины открыл предварительное расследование в отношении его компании из-за подозрительных связей с Россией, мошенничества, заморозки активов и хищения средств. На самом деле WhiteBIT принадлежит бывшим депутатам пророссийской партии Дмитрию и Никите Шенцевым. Более того, Никита Шенцев имеет российское гражданство и лишен украинского. Кроме того, Шенцевы известны своим бандитским бизнесом, они выводят доходы из Украины через конверсионные центры, чтобы не платить налоги. Для этого им нужно было организовать криптобиржу для быстрого и, главное, анонимного вывода средств. Так была основана компания Whitebeat. Дело против компании Носова находится на рассмотрении, если подозрения подтвердятся, это будет означать, что биржа аффилирована с Россией. Есть подозрения, что Папашвили, создав цифровой банк для обхода западных санкций, помогает российским бизнесменам выводить в Грузию «грязные» деньги», – заявил политик.

В свою очередь, по словам бывшего руководителя Нацбанка, депутата Романа Гоциридзе, он не припоминает, чтобы банк учреждался через криптобиржи.

«Новые обязательства, взятые Грузией перед ЕС, становятся более трудновыполнимыми из-за преступных действий власти. Одним из девяти обязательств является обеспечение независимости Национального банка. На сегодняшний день Национальным банком руководит единственный человек – все надзорные функции, которые должны были быть распределены между разными должностными лицами Национального банка, находятся в руках одного человека. Благодаря этой политике мы получили первый результат – Натия Турнава выдала лицензию на открытии цифрового банка. Где вы слышали, чтобы криптобиржа основывала банк? Это украинская организация под названием WhiteBIT, и в отношении нее много вопросов. Эти люди целый год бегали в Национальный банк за лицензией. Все три вице-президента подали в отставку из-за преступного деяния, которое Турнава и вы, «Грузинская мечта», совершили. Ведь существовал большой риск того, что это один из инструментов отмывания денег через Грузию. Придет время, когда многие по этому делу отправятся в тюрьму, когда выявятся факты отмывания денег», – заявил Гоциридзе в парламенте 14 ноября.

Выдвинутые оппозицией обвинения «беспочвенны и непрофессиональны», – считает один из основателей банка Hash Лаша Папашвили. По его словам, он предлагает рынку новый цифровой продукт, поэтому связь с криптобиржей неслучайна:

«Я в бизнесе около 35 лет, и представьте, зачем мне в этом возрасте проблемы с отмыванием денег, санкциями и тому подобными вещами... У нас есть документ, датированный июлем, что нет никакого дела против этого человека (Носова) и оно не возбуждалось. Заявление о том, зачем нам криптовалюта, когда будущее именно за ней? На сегодня, например, в США все можно купить с ее помощью, даже кофе. Или какое отношение это имеет к криптобирже, когда бизнесмен абсолютно чист и я с ним налаживаю финтех? WhiteBIT работает по испанской и литовской лицензиям. Конечно, тот же Нацбанк истребовал информацию, и мы предоставили данные. У нас есть уведомление МВД (Украины), что в отношении этого человека нет расследования», – заявил Лаша Папашвили, приложив документы, которые опубликованы на сайте BMG.

По всей видимости, доводы оппозиции основываются на публикациях западных СМИ. К примеру, 8 мая британское издание Crypto Intelligence опубликовало статью под заголовком «WhiteBIT помогает России обходить санкции и отмывать деньги?»

По утверждению авторов статьи, до 1 марта 2023 года Шенцев контролировал 51% эстонского отделения WhiteBIT Financial Company OÜ. Еще 5% принадлежали его партнерше Марии Репешко. 2 марта этого года эти акции были перерегистрированы на Владимира Носова.

«Да, тот самый Никита Шенцев, который недавно сложил с себя мандат депутата Харьковского областного совета. Более того, по данным СМИ, украинского гражданства его лишил президент Владимир Зеленский. Как сообщает Цензор, Никита Шенцев является гражданином России с 2014 года. Он сын Дмитрия Шенцева, в прошлом влиятельного экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Харьковской области», – говорится в статье.

В Нацбанке Грузии не комментируют происходящее. Согласно информации регулятора, цифровой банк будет работать только в тестовом режиме в течение семи месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность и будет иметь ограниченное осуществление банковской деятельности в реальных условиях. «Предоставление полномочий на осуществление банковской деятельности в реальном режиме после выполнения лицензионных требований будет осуществляться поэтапно», говорится в заявлении регулятора.

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