Ожидается визит Зеленского в Ереван - Factor TV

Как сообщает армянский телеканал Factor TV, в ближайшее время ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению.

По данным источника Factor TV, в настоящее время активно готовится программа визита, хотя окончательная дата еще не подтверждена. Стороны ведут переговоры о дате, и ожидается, что визит состоится в марте.

Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос о возможных последствиях российско-украинской войны на Южном Кавказе, Лобач заявил: «На самом деле сейчас есть что сказать, но я пока ничего не могу говорить. Через несколько дней вы сами услышите новости и узнаете, что произойдет. Я со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не открывая скобки... вы увидите это через несколько дней. В любом случае, наша страна сделает все возможное для урегулирования, стабилизации регионa». На вопрос о возможном визите президента Украины, Лобач ответил: «Могу лишь сказать, что весной в Армении ожидаются многочисленные позитивные события».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не является союзником России в войне против Украины.