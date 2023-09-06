Ереван все более откровенно отстраняется от Москвы. Визит первой леди Армении в Киев, передача Украине гуманитарной помощи, совместные военные учения с США и возросшая активность европейских политиков – лишь видимая часть попыток Никола Пашиняна найти новых союзников в непростой для Армении ситуации. Но Москва не намерена сдавать Армению без боя. Правда, «воевать» Россия, по всей видимости, намерена не против противников Армении, а против ее руководства.

На фоне усиливающейся эскалации в Нагорном Карабахе Ереван, все последние десятилетия ориентировавшийся на Москву, все более откровенно посматривает на Запад. Визит супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киев многие в России расценили как откровенный демарш. Анна Акопян не только приняла участие в саммите первых леди и джентльменов, организованном Еленой Зеленской, но и привезла с собой партию гуманитарной помощи. Ереван впервые за все время после российского вторжения в Украину пошел на такой шаг.

Сама Акопян на своей официальной странице в сети Facebook поделилась впечатлениями от выставки, посвященной памяти украинских детей, погибших в результате российской агрессии:

«Как я упомянула в своем выступлении на конференции «Женщины – политические лидеры 2023» в Брюсселе в июне этого года, с 24 февраля 2022 года в Украине было убито около 500 детей. Сегодня мы узнали, что самому младшему из них было два дня, самому старшему – 17 лет. Погибающие в войнах дети – это провал всех нас взрослых, непростительный, непоправимый, невосполнимый провал».

При этом комментаторы отмечают: визит первой леди Армении в Киев, как и само приглашение со стороны Елены Зеленской, – провал внешней политики Кремля. Ереван все более отчетливо дает понять и Москве, и Западу: ориентация на Россию была стратегической ошибкой, о чем ранее в интервью итальянской газете La Republica прямо заявил сам Никол Пашинян:

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. Т.е. этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой».

Реакция Москвы особой дипломатичностью не отличилась. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, по сути, пригрозила армянскому премьеру, что такие высказывания, а также шаги, подобные решению ратифицировать Римский статут, который, в том числе, обеспечит в Армении юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, могут стать «стратегической ошибкой» для самого Пашиняна:

«Премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Думаю, что, подводя черту всем этим заявлениям, можно сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать бесконечно по каждому поводу виновных. Нужно нести собственную ответственность и не «переваливать» ее на кого-либо еще. В этом есть отличие политика и государственного деятеля от человека, проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора».

Но, как отмечают многие эксперты, в Ереване, очевидно, понимают: надежды на то, что Москва внезапно решит выполнить свои союзнические обязательства, уже давно нет. И армянскому руководству стоит искать другие способы обеспечить безопасность страны. Сам Пашинян не скрывает, что не исключает полного ухода России из региона. В таком случае Армения останется один на один со своими проблемами:

«Сейчас наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но, когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения на этот счет, но я не могу что-то утверждать. Я могу представить гипотезу, но сейчас не буду этого делать. Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий: однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Активизация на этом фоне европейских политиков, особенно это касается Франции, может говорить о том, что и на Западе не исключают такого развития событий. Во всяком случае, в адрес Армении уже прозвучало предложение, пока, правда, лишь из уст председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера, о возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу. Из тех же уст прозвучал и призыв к президенту США Джо Байдену обеспечить безопасность Армении.

На столь радикальный разворот в Ереване, очевидно, пока не готовы. Как не готово и руководство НАТО или США подтвердить подобную перспективу. Но в Вашингтоне все же сделали свой ход. С 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Речь, впрочем, идет о подготовке к участию в международных миротворческих миссиях, и задействован будет лишь весьма небольшой контингент американских военных. Но сам факт появления солдат США на территории Армении вызвал нервную реакцию в Москве.

«Есть новый элемент в (американо-армянских) учениях. Конечно, такого рода новости вызывают беспокойство, особенно в текущей ситуации. Мы тщательно проанализируем эти новости и будем следить за ситуацией», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И тут же дал понять, что у Москвы все еще есть рычаги давления на Ереван:

«Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна. Мы ценим его конструктивные отношения с президентом Путиным. И мы надеемся, что эти отношения помогут обеспечить тесное сотрудничество между двумя странами. Но мы не можем согласиться с заявлениями премьер-министра. Россия является неотъемлемой частью этого региона, поэтому она не может уйти. Россия не может покинуть Армению. Не будем забывать, что армян в России больше, чем в самой Армении. Это порядочные и патриотичные граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в развитие нашей страны. Россия продолжает играть последовательную и важную роль в стабилизации ситуации и снижении напряженности в этом регионе. И мы продолжим играть эту роль».

Но, судя по внешнеполитической активности Еревана, правительство Никола Пашиняна предпочитает искать новых партнеров. Насколько успешной окажется армянская дипломатия – вопрос остается открытым. Но последние демарши явно показывают тенденцию: Москва стремительно утрачивает позиции на Южном Кавказе.

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