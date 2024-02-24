Посольство Украины в Грузии: украинцы продолжают удивлять мир храбростью

Посольство Украины в Грузии делает заявление в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Подчеркивается, что несмотря на то, что война продолжается вот уже второй год, украинцы продолжают удивлять мир своей выдержкой, отвагой и храбростью.

Посольство призывает мир снабжать Украину достаточным количеством оружия, проводить проукраинские акции против российской пропаганды и действий, делать пожертвования - только при этом она сможет одержать победу над Россией, которая «не собирается останавливаться», сообщает SOVA.

«Война продолжается. Разрушаются дома. Семьи разрываются на части. Мы теряем своих близких и живем в постоянной опасности. Но украинцы продолжают удивлять мир храбростью и выдержкой. Мы сражаемся, пока не превзойдем зло.

Имея достаточное количество оружия, Украина победит на поле боя, потому что мы знаем, за что сражаемся. Поскольку Россия не собирается останавливаться, мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот мир стал лучше для нас и наших детей.

Мы призываем активно поддерживать Украину оружием, пожертвованиями и акциями, защищающими Украину. Каждое усилие имеет значение и приближает нас к безопасному будущему. Поддержите Украину!» - сказано в заявлении.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли не менее 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. Около 18 500 человек получили ранения.