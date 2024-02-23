США и ЕС ввели новые санкции в отношении Москвы, приуроченные ко второй годовщине войны в Украине, а также в ответ на гибель в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Основная цель – подорвать возможности российского военно-промышленного комплекса и наказать те страны, которые помогают обходить введенные ранее ограничения. Владимир Путин на этом фоне похвастался достижениями российского ВПК и анонсировал дальнейшее усиление России в военной сфере. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, упрекнул союзников в неготовности к «поражению Путина».

Вашингтон ввел новые санкции в отношении России. Новый список ограничений, состоящий из более чем 500 пунктов, приурочен ко второй годовщине российского вторжения в Украину и гибели оппозиционера Алексея Навального. В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится:

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся завоевательную войну на Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым жестким лидером путинской оппозиции. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый и оборонно-промышленный секторы, на сети закупок, а также лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах. Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны».

Кроме того, США введут новые экспортные ограничения для почти сотни организаций, оказывающих поддержку «российской военной машине». Одной из целей очередного станционного пакета, как сказано в заявлении Байдена, является «дальнейшее сокращение энергетических доходов России».

Ранее в Министерстве финансов США отметили, что это «крупнейший пакет с момента вторжения Путина в Украину».

В то же время критики отмечают, что несмотря на уже введенные санкции, они не смогли пока достичь своих целей: российская экономика хоть и медленно, но растет, а в бюджет поступили дополнительные сотни миллиардов долларов благодаря выросшим ценам на энергоносители. Но большинство экономистов указывают на важную деталь: Россия находится в состоянии военной экономики. То есть военные расходы способствуют росту производства оружия, государственные социальные трансферты поддерживают потребление.

Поэтому новые санкции, как отметил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, будут направлены в первую очередь против военно-промышленного комплекса России и компаний в третьих странах, которые облегчают Москве доступ к желаемым товарам:

«Они сосредоточены на достижении наших двух целей: гарантировать, что Россия не сможет получить доступ к товарам, которые ей нужны для создания оружия, а также замедление доступа России к доходам, которые ей необходимы для поддержки ее ВПК. Эти санкции будут направлены на военно-промышленный комплекс в России, но также и в третьих странах. Под них подпадут компании, помогающие облегчить доступ России к товарам, которые они хотят получить».

Параллельно с США свой, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций, принял и Евросоюз. Ограничения коснутся 106 физических и 88 юридических лиц из России. Таким образом, общее число подсанкционных предприятий и людей достигнет почти двух тысяч. ЕС, как и США, сосредоточился на военном секторе и связанных с ними лицах, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений из КНДР. В перечне стран, которых коснутся ограничения – Турция. Многие обвиняют Анкару в помощи Москве в получении электронного оборудования, необходимого для производства высокоточного оружия.

В ответ президент России Владимир Путин в очередной раз похвастался достижениями российского ВПК:

«Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%. А морской составляющей ядерной триады почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М. Такая работа, повторю, идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии. А также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки. На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере».

Свой «ответ» ко второй годовщине войны подготовил и президент Украины. В интервью консервативному американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский напомнил странам Запада, что на кону сегодня стоит не только вопрос выживания Украины, но и привычный миропорядок в целом. И чем дольше США и Европа медлят с принятием решительных мер, тем большей кровью достанется победа над Россией:

«Так выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов – вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы. И вы увидите, что Путин никогда не остановится. Он пойдет через Восточную Европу, потому что он этого хочет».

При этом, говоря о сроках окончания войны, Зеленский подчеркнул, что спрашивать у украинцев о том, когда закончится война, не очень справедливо. Президент упрекнул партнеров в том, что «мир не очень готов к поражению Путина» и «боится изменений в России»:

«Так что когда мир поймет, что Путин перешагнул через все красные линии, что он не очень адекватный человек, угрожающий всему миру, чей план – это уничтожение НАТО, – так вот, когда это случится, тогда война и закончится».

Тем не менее, позиция указанного Зеленским «мира», постепенно меняется. Если все это время западные союзники Украины воздерживались от поставок ВСУ оружия, способного поражать цели за несколько сотен километров, полагая, что это может привести к еще большей эскалации конфликта, то сейчас генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что Украина «имеет право бить по легитимным военным целям, российским военным целям за пределами Украины».

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