МИД: Грузия стоит рядом с Украиной и украинским народом

МИД Грузии распространяет заявление, в котором подчеркивается, что власти подтверждают «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», пишет SOVA.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузия стоит рядом с Украиной и украинским народом», - сказано в опубликованном в сети Х заявлении ведомства.

МИД Грузии отмечает, что прошло два года с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину и «явного нарушения основополагающих принципов и норм международного права и Устава ООН».

«Война унесла бесчисленное количество жизней и привела к появлению миллионов беженцев. От имени Грузии мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Грузия стоит рядом с Украиной и украинским народом», - отмечается в заявлении МИД.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли не менее 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. Около 18 500 человек получили ранения.