Фильм грузинского сценариста «Перекресток» получил приз на Берлинале

Фильм сценариста грузинского происхождения «Перекресток» получил приз на Берлинале, сообщает SOVA. Кинолента Левана Акина заслужила приз жюри за «Лучшую актерскую команду» (Teddy Jury Award: Ensemble Cast).

Фильм открыл секцию панорамы Берлинале. Главные роли в ленте исполнили Мзия Арабули и Лука Канкава.

Сюжет фильма - о том, как бывшая учительница Лия ищет свою давно пропавшую племянницу. Из Батуми она отправляется в Стамбул, где знакомится с юристом Эвримом, который борется за права трансгендерных людей. Текла, племянница, которую все же удается найти, находит общий язык с тетей.