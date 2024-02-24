Исполнилось ровно два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Киев прибыли лидеры стран Запада. Те, кто не смог присутствовать лично, пообещали не оставлять страну в ее борьбе с Россией. И если на фронте наблюдается определенный паритет, то дипломатическую войну Москва откровенно проиграла. Попытки российского представителя в ООН представить оккупацию украинских территорий свершившимся фактом, не возымели успеха. Москве дали понять: «усталость Запада от войны в Украине» – не более чем миф российской пропаганды.

Украина отмечает вторую годовщину начала войны - президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам из разрушенного аэропорта Гостомель, куда в первый же день российского вторжения был высажен десант с целью создания плацдарма для захвата Киева. Спустя более месяца тяжелых боев ВСУ удалось вернуть аэропорт под контроль, а еще через некоторое время в Москве отказались от планов оккупации украинской столицы. По словам Зеленского, Гостомель является символом провала российских планов по осуществлению «маленькой победоносной войны»:

«Слава Украине! Я сейчас в Гостомеле. Именно отсюда должен был начаться план «взять Киев и Украину за три дня». Это можно сказать одним предложением: два года назад мы встретили здесь огнем вражеские войска и два года спустя мы встречаемся здесь с нашими друзьями, нашими партнерами».

Зеленский неслучайно привез в Гостомель делегацию западных лидеров, прибывших в Киев. В своем обращении президент Украины подчеркнул, что «как и любой нормальный человек» хочет мира. Но и мир должен понять: конец войны возможен только на украинских условиях:

«Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит закончить нашу Украину. Поэтому к словам «конец войны» мы всегда добавляем «на наших условиях». Поэтому к слову «мир» всегда идет слово «справедливый». Поэтому в будущей истории слово «Украина» всегда, всегда будет сопровождаться словом «независимая». Мы боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И мы победим в лучший день нашей жизни. Благодарю всех вас, бойцы! Благодарю наш народ!»

Выразить солидарность Украине во вторую годовщину войны в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелани, Джастин Трюдо и Александр де Кро. К ним также присоединился бывший глава британского правительства Борис Джонсон. Нынешний хозяин кабинета на Даунинг стрит Риши Сунак также не остался в стороне, пообещав сделать все, что потребуется, чтобы «тирания никогда не восторжествовала». А глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон развил эту мысль с трибуны ООН, сравнив Владимира Путина и его окружение с нацистами:

«Два года назад Владимир Путин начал незаконное вторжение в Украину без каких-либо оправданий, кроме того факта, что он является поджигателем войны, который хотел построить империю. И два года спустя Организация Объединенных Наций – самое подходящее место, чтобы заявить об этом. Именно здесь, в ООН, мы отмечаем, что границы страны должны быть нерушимыми, что суверенитет страны имеет значение, что территория страны не должна быть захвачена другой страной силой. Это простой принцип, который Путин нарушил, когда начал это незаконное вторжение. Это было вторжение в чистом виде. Люди, ведущие себя как нацисты, – это Путин и его приспешники, которые думали, что могут вторгнуться в страну, захватить ее территорию, и в конечном итоге мир отвернется. Что ж, мир не должен отводить взгляд. Мы должны продолжать поддерживать Украину всем, что у нас есть. Их право защищать свою страну, настаивать на своих границах и восстанавливать свой суверенитет. И Великобритания будет продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется. Отрадно видеть, что Европейский Союз придерживается того же подхода, и мы очень надеемся, что Конгресс США примет законопроект о финансировании, который объединит ресурсы Америки вместе с нашими, чтобы помочь Украине в этой борьбе».

Вашингтон, со своей стороны, также дал понять: проблема с Конгрессом будет решена и Москве не стоит надеяться на то, что США прекратят помогать Украине. Постпред Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула: разговоры об «усталости от войны» не имеют оснований:

«Коллеги, прошло два года с тех пор, как Россия начала незаконное, неспровоцированное и жестокое полномасштабное вторжение в Украину, вторжение, которое стало кульминацией десятилетних усилий по оккупации украинской земли и порабощению ее народа. С тех пор мы видели, как российские войска совершают невыразимую жестокость и преступления против человечности, и мы наблюдали в реальном времени, как Кремль пытается переписать историю. Посредством пыток и депортаций, перевоспитания и идеологической обработки, репрессий и дезинформации Россия пыталась отрицать украинскую идентичность, задушить инакомыслие. Но мы знаем правду. Мы знаем правду. Это не освободительная война. Это не война ради самообороны России. Это не война последней инстанции. Но так же, как Путин надеется, что решимость Украины угаснет, он рассчитывает, что и наша решимость рассеется. Итак, задача, стоящая перед нами, ясна. Спустя десять лет с начала этой кампании и два года с момента полномасштабного вторжения России мы должны продолжать поддерживать Украину и отстаивать международный порядок. Мы знаем, что этот конфликт начался и продолжается из-за одного маленького человека. Сегодня, несмотря на все усилия Путина, мир продолжает видеть лицемерие и жестокость России. Недавно я услышала фразу – усталость от Украины. Идея о том, что спустя годы этой войны наша поддержка и внимание ослабевают. И все же я не могу себе представить, как мы можем объяснить, что мы устали, людям в Украине. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем колебаться или терпеть неудачу».

Россия, в лице собственного постпреда Василия Небензи, попыталась представить итоги длящегося уже два года конфликта как неудавшуюся попытку Запада разрушить российскую государственность. А свое вторжение в Украину представитель Москвы назвал желанием «положить конец войне»:

«Реальность такова, что нет временно оккупированных территорий Украины, а есть российские регионы, такие как Крым, 10-летие воссоединения с которым мы отмечаем в марте, и регионы, которые присоединились в результате законного выражения народной воли – Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская области. Много лжи по этому поводу мы слышали и будем слышать сегодня от представителей Киева и его западных спонсоров. За этим стоит желание не просто исказить факты, а переписать историю в целом. Дело в том, что правдивая, неискаженная версия истории крайне неудобна для наших западных коллег, поскольку тогда им пришлось бы признать свою ответственность за ее провоцирование, развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под прикрытием Минских соглашений. Если посмотреть на все, что произошло за последние десять лет, возникает вопрос: можно ли всего этого избежать? Россия не начинала эту войну. Она пришла, чтобы положить этому конец».

При этом Небензя дал понять, что в Москве бы хотели закончить войну как можно скорее. Но на своих условиях:

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Нет никаких сомнений в том, что украинский конфликт тоже закончится. Нет сомнений в том, что чем дольше он будет продолжаться благодаря постоянной поддержке Запада, тем менее выгодными будут условия мира для Украины. В долгосрочной перспективе важно будет то, какие выводы из этого сделает Запад: продолжит ли он с самоубийственным упорством навязывать остальному миру свой односторонний, основанный на правилах порядок, пытаясь разделить мир на сателлитов и врагов, или же вступит в содержательный диалог, чтобы найти способ построить действительно справедливый мировой порядок, в котором будут гарантированы интересы всех государств?»

Сами украинцы признают: два года войны сильно изменили общество. Но несмотря на то, что жизнь под бомбами не способствует оптимизму, большинство намерены продолжать бороться до победы, чего никак не могут понять в Москве, не прекращающей обстрелы украинских городов в попытке сломить население.

«Сказать, что эти два года изменили мою жизнь - не значит ничего. Раньше я была журналистом, которая писала об общественной жизни и политике, а теперь стала человеком, освещающим войну. Сейчас я провожу две недели в Киеве, а затем две недели на востоке. Мой парень воюет на передовой, моя семья живет в 40 километрах от российско-украинской границы. Большинство моих друзей либо воюют, либо идут добровольцами в армию. Вот и все. Теперь каждый день этой жизни – война. Некоторые говорят, что люди в Киеве не чувствуют войны. Я не знаю, мне кажется, я чувствую это в каждом прохожем, которого встречаю, когда иду по улице, потому что каждый из нас несет в себе эту войну. ... У каждого человека есть кто-то, кто находится на передовой, кто погиб, кто находится под оккупацией», – говорит жительница Киева Ольга Кириленко.

В Киеве подчеркивают: последние два года превратили войну в Украине «в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой». И если никто в мире не ожидал, что Украина выстоит в первые дни войны, то теперь на счету ВСУ много выигранных битв – бои за Киев, символичное освобождение острова Змеиный, успешные операции против российского флота в Черном море, Харьковское наступление и освобождение Херсона. Украина доказала, что «вторая армия мира», несмотря на подавляющее превосходство в численности и вооружениях, не может добиться сколько-нибудь значимых успехов. И сегодня Украине нужно единство со стороны партнеров, чтобы изменить соотношение сил в пользу ВСУ. Остальное украинцы обещают доделать сами.

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