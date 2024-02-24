Кобахидзе: Процесс, связанный с Республиканской больницей, будет остановлен

Правительство останавливает процесс, связанный с Республиканской больницей. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что после встречи с медперсоналом Республиканской больницы было принято решение построить новое медицинское учреждение на задней территории больницы, при этом территория перед больницей не должна использоваться для инвестирования в течение нескольких лет, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Соответственно, мы приняли решение остановить начатый процесс, связанный с написанием заявлений врачами и персоналом, реорганизацией. В ближайшие месяцы мы подготовим предложения и после этого будет определено, как будет продолжаться процесс. Наша основная задача состоит в том, что нам нужна новая Республиканская больница. Существующая инфраструктура находится в ненадлежащем состоянии. Эта цель обязательно будет реализована. В промежуточный период до строительства новой больницы будут приняты меры по улучшению инфраструктуры. Соответственно, мы считаем, что это то решение, которое отвечает как интересам государства, так и интересам коллектива», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр поблагодарил медицинский персонал Республиканской больницы и министра здравоохранения и отметил, что стороны рационально подошли к процессу.

По заявлению премьер-министра, демонтаж Республиканской больницы не будет осуществляться до тех пор, пока не будет построено новое здание. Как отметил премьер-министр после встречи с врачами, больница продолжит работать в том же здании в течение следующих 3 лет.

«Что касается состояния самого здания, то с точки зрения устойчивости проблем нет, есть различные инфраструктурные проблемы, что все подтверждают. Мы постараемся заняться их решением в промежуточный 2-3-летний рабочий период. Что касается демонтажа здания, то демонтаж здания не будет осуществляться до тех пор, пока не будет построено новое здание. Поэтому, как обычно, ближайшие 3 года больница продолжит работать в существующем здании. Строительные работы должны завершиться примерно через 3 года, после чего больница перейдет в новое здание. Это план, который мы согласовали с врачами и Минздравом», - заявил Кобахидзе.

На вопрос, оказалось ли ложью заявление Минздрава о том, что здание имеет проблемы с устойчивостью, премьер-министр ответил, что риска обрушения здания нет.

Он также рассказал о приватизации территории.

«Речь идет о приватизации соответствующей территории, т.е. о том, как она будет непосредственно осуществляться, в какой форме, и это будет зависеть от конкретных условий. Строительство больницы обходится очень дорого, в интересах государства, чтобы частный сектор помог со строительством новой больницы, именно поэтому отделяется земельный участок, на котором расположена Республиканская больница. Земельный участок будет загружен в инвестиционных целях, для участия частного сектора в строительстве больницы, чтобы не обременять государственный бюджет. Я не могу вам сказать, какой инвестиционный проект может быть реализован, но я вам обещаю, что будет предложен самый оптимальный вариант для города, для страны, пространство, о котором мы говорим, будет загружено максимально рационально», - заявил Кобахидзе.