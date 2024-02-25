Президент Грузии: помнить уроки прошлого важно для сохранения будущего

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространяет в соцсети Х заявление, приуроченное к Дню советской оккупации Грузии.

«25 февраля Грузия отмечает День советской оккупации. Помнить уроки прошлого важно для сохранения будущего. Сегодня независимость и свобода восторжествовали. Попытки российского империализма проверить нашу решимость на оккупированных территориях или с помощью гибридных мер не восстановят прошлое», - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, 25 февраля Грузия отмечает День советской оккупации. 11-я Красная армия Советской России вторглась в Демократическую Республику Грузия в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года, что привело к падению столицы 25 февраля и 70-летней оккупации страны.

По информации интернет-издания SOVA, 26 февраля в президентской администрации запланировано несколько мероприятий, приуроченных к этой дате, сообщают в пресс-службе президента: разные писатели представят свои произведения, пройдет показ документального фильма, а «Театр движения» представит специально поставленный к этому дню спектакль на тему оккупации.