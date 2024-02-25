Владимир Зеленский: Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивый народ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили за видеообращение в связи с двухлетней годовщиной вторжения России в Украину, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Зеленский заявил, что Украина высоко ценит Грузию и ее свободолюбивый народ.
«Спасибо, госпожа президент! Совместное и сильное давление на агрессора важно для того, чтобы все соседние с ним нации оставались свободными. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивый народ», - написал Зеленский в Twitter.
Саломе Зурабишвили накануне, 24 февраля, заявила, что прошло два года, но Россия не победила и не смогла сломить стойкость Украины и украинцев.
«Россия не смогла сломить стойкость Украины. России не удалось разобщить Европу и отделить ее от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка налицо, успех и победа за вами!» - заявила Саломе Зурабишвили.
- Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.
- По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли не менее 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. Около 18 500 человек получили ранения.
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