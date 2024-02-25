Владимир Зеленский: Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивый народ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили за видеообращение в связи с двухлетней годовщиной вторжения России в Украину, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Зеленский заявил, что Украина высоко ценит Грузию и ее свободолюбивый народ.

«Спасибо, госпожа президент! Совместное и сильное давление на агрессора важно для того, чтобы все соседние с ним нации оставались свободными. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивый народ», - написал Зеленский в Twitter.

Саломе Зурабишвили накануне, 24 февраля, заявила, что прошло два года, но Россия не победила и не смогла сломить стойкость Украины и украинцев.

«Россия не смогла сломить стойкость Украины. России не удалось разобщить Европу и отделить ее от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка налицо, успех и победа за вами!» - заявила Саломе Зурабишвили.