В Батуми сбирают подписи с требованием освобождения экс-президента Грузии

В Батуми продолжается сбор подписей с требованием освобождения экс-президента Грузии, сообщает SOVA. Представитель Михаила Саакашвили – Софо Джапаридзе утверждает, что с утра поток граждан, которые обращаются к Саломе Зурабишвили с призывом освободить Саакашвили, не прекращается:

«Я хотела бы с радостью отметить, что к «Единому национальному движению» присоединилась молодежь, которая также требует освобождения президента Михаила Саакашвили, настал невероятный день, когда сотни людей, сотни наших граждан приходят сюда, поток не прекращается с утра. Огромное им спасибо за то, что они так верно служат идее свободы Грузии», - заявила Джапаридзе.

На встрече с населением присутствовали и представители местной организации «Национального движения», среди них и Леван Антадзе:

«Сегодня освобождение президента Саакашвили имеет особое значение для Грузии, и не только для Грузии, возможно, для всего мира, в свете того, что Путин убил одного из своих врагов, в тюрьме – Навального, а другой враг находится в заключении в Грузии, к сожалению. Это также шанс для Саломе Зурабишвили показать Западу, на чьей она стороне, на стороне темной империи или на стороне завтрашнего дня Грузии. Так что это и наша просьба, и наша задача освободить человека, борющегося за завтрашний день, который создал это государство с нуля», - сказал Леван Антадзе.