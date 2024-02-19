В «Нацдвижении» призывают президента Саломе Зурабишвили ускорить принятие решения по вопросу помилования Михаила Саакашвили. Поводом для этого, по мнению председателя партии, должно стать «убийство Навального» и осознание того, что «Иванишвили повторяет действия своего фаворита (Путина)». В партии власти же считают неуместным сравнивать положение, в котором находился Навальный, и ситуацию, в которой пребывает Саакашвили. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают об этом пользователи соцсетей.

– Считаете ли вы правильным сравнивать положения Михаила Саакашвили и Алексея Навального?

Давид: Сравнивать две эти личности – Саакашвили и Навального абсолютно неправильно. Последний боролся за власть, а у Саакашвили власть была в руках. Я понимаю, что такие сравнения делают из-за того, что оба они политические заключенные, но на этом сходство ситуаций заканчивается. Навальный отбывал срок заключения в российских тюрьмах, в которых неизвестно что происходило, мама ему не носила супы в камеру и за его здоровьем не следили сотни врачей. Возможно, он не был хорошим политиком, но и не опускался до того, чтобы выпрашивать свободу у всех подряд, как это делал Саакашвили, в том числе и у властей, которых критиковал. Разница между ними и ситуациями слишком большая, можно сказать несравнимая.

Мадонна: Конечно, такое сравнение не просто приемлемо, а абсолютно правильное. Я не знаю, каким человеком был Навальный, но сравнение касается их судьбы. Он и Саакашвили – политические узники Владимира Путина, их пытались отравить, их стараются содержать в тяжелых условиях. Разница лишь в том, что пророссийскому режиму пока не удалось убить экс-президента. Но я уверена, что основная цель у них именно такая. После трагедии с Навальным все стало на свои места, даже те, кто не верил в планы властей, обязаны понять, что российский режим делает с оппонентами. Поэтому я считаю, что президент Саломе Зурабишвили должна, наконец, прийти к выводу, что Саакашвили должен быть освобожден.

Георгий: Саакашвили – харизматичный политик, организовавший «Революцию роз» в 2004 и попавший во власть. Навальный был оппозиционером, который организовывал массовые митинги, однако никогда не предпринимал более серьезные, радикальные шаги, поскольку, как утверждают многие политологи, он просто был романтиком. В общем уже понятно, что сравнивать их было бы неправильно. Кроме того, мы все прекрасно помним, что в 2008 году он заявлял, что Абхазия и Южная Осетия – не территории Грузии, то же самое он говорил и про Крым. Придумал термин для нашего народа – «грызуны». Он позже извинялся за эти слова, но ведь ясно, что он был ярым националистом, который даже в случае прихода к власти не вернул бы нам наши территории. В общем, по моему мнению, сравнивать их неправильно.

Дато: По моему мнению, у Навального и Саакашвили нет ничего общего. Во-первых, они совершенно разные политики, с совершенно разными судьбами, разным мышлением и менталитетом. Я не сторонник ни одного из них. Но факт, что оба они были политическими заключенными. Я знаю, что многие сравнивают их по этой причине, даже сам Саакашвили что-то подобное сказал. Но наш экс-президент любит себя больше всего на свете и готов пожертвовать чем угодно ради свободы, даже своей Родиной, на что он неоднократно намекал. А то, что он себя сравнивает с Навальным – это нормально для нарциссов, он еще себя сравнивал с Давидом Строителем, я уверен, что для него не проблема будет сравнить себя с Исусом. В общем, сравнивать их нельзя, хотя я все же считаю Саакашвили политическим заключенным Путина.

Татия: По-моему, у двух этих историй нет ничего общего. Это два совершенно разных человека во всем, два разных политика, с разными мнениями, отношениями к своему народу и видениями происходящего в мире. Я не сторонник наших властей, но в данном случае соглашусь – не понимаю почему их сравнивают. Кроме того, причины заключения их в тюрьму были совершенно разные.

Максим: Я считаю, что между делами Михаила Саакашвили и Алексея Навального очень большая разница, но все же можно провести некоторые параллели: они оба – политические узники, и оба – жертвы российского режима. Учитывая это, последний разговор о сходстве ситуаций уже не звучит бредово. Просто Навальный был рядовым политиком, а Саакашвили все же бывший президент и несет большую ответственность за свои действия, к сожалению, он совершал в прошлом ошибки. В общем, отличие только в этом.

Ника: Не могу их сравнивать хотя бы потому, что задержаны они были по разным причинам – Саакашвили по преступлениям, которые он, возможно, и совершал, а Навальный – просто потому, что был противником Путина. Да и как сравнивать условия их заключения, где российская тюрьма, а где тбилисская двухкомнатная палата в клинике?! Кроме того, в России сейчас диктатура, всем известно, что делают с противниками власти при таких режимах, у нас же пока не дошло до диктатуры и свобода не на самом низком уровне. Ясно же, что Навальный находился в более тяжелых условиях.

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