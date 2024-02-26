Китай отменил визовый режим для граждан Грузии

Китайская народная республика (КНР) отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии смогут находиться без визы на территории Китая в течение 30 дней.

«Это – важнейшее решение, которое облегчит поездки наших граждан в Китай и создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между Грузией и Китаем. Это решение является еще одним важным практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между Грузией и Китаем в прошлом году. Я поздравляю своих сограждан и хочу поблагодарить моих китайских друзей и китайское правительство за это важное решение», – отметил Кобахидзе.

Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. 11 сентября Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Китаем.