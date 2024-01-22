Представители партии власти Грузии после очередного визита в Китай продолжают заверять в необходимости углубления отношений с этим государством. В оппозиции тем временем утверждают, что «Грузинская мечта» ориентируется на ценности, не совпадающие с интересами западных партнеров страны. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают по этому поводу пользователи соцсетей.

– Считаете ли вы необходимым сближение Грузии с Китаем?

Бесо: По моему мнению, сближение с Китаем – это правильный ход. Я имею в виду углубление отношений в сфере торговли. Китай – это страна огромных возможностей и отрицать это было бы бессмысленно. Однако я не совсем понимаю, зачем нам стратегическое партнерство и зачем наши власти делают такие громкие заявления о руководстве Китая и поддержке их политики? Это может быть выгодно только самим представителям «Грузинской мечты». Я уверен, что Китай готов был сотрудничать с нашим государством в сфере торговли и без всех этих заявлений. Грузия для них – прямой путь в Европу, и они, я уверен, готовы вложиться в нашу страну и без комплиментов Си Цзиньпину. Поэтому с политической точки зрения я не считаю это правильным.

Лика: Любые отношения с другими странами – это хорошо и очень выгодно для Грузии, если речь идет об экономических отношениях. Если же речь идет о неких политических отношениях, то стоит учитывать то, какой смысл в это вкладывается. Грузия желает войти в Евросоюз, наша страна так же стремится стать членом НАТО. В такой ситуации очень интересно то, каким путем мы пойдем в контексте политического и стратегического сотрудничества с Китаем.

Лука: По моему мнению, сближение с Китаем – это очень хорошо. Они вносят огромный вклад в развитие мировой экономики и во многом поддерживают стран партнеров, если они относятся к ним так же. Государства, в которые Китай вкладывает деньги, он поддерживает и политически, на международной арене. Поэтому я считаю, что сближение с Китаем – это хорошо и важно. Кроме того, нам могут помочь в строительстве Шелкового пути, о чем мечтают уже многие поколения в Грузии. Вы же видите, какое тяжелое положения в очень многих странах мира, в такой ситуации дружба с такими странами, как Китай, не была бы лишней.

Малхаз: Хотят или не хотят, мне кажется, что всем странам мира так или иначе приходится сотрудничать с Китаем в экономической сфере, но в случае с Грузией, я считаю, что это должно происходить очень осторожно. Мы не должны весь наш рынок строить с учетом сотрудничества с Китаем. Это огромная страна, экономический гигант, который может за пару секунд обанкротить всю страну. Но у нас пока направление диктует серый кардинал, поэтому скажу: я не думаю, что это так уж нужно Грузии, судя по всему, это нужно нашему правительству. Одно напомню – необходима осторожность.

Евгения: Партнерство с любой страной – это всегда хорошо: больше связей, больше культурных обменов, торговля, в любой сфере абсолютно. Делать ставку на какую-то одну позицию – или Запад, или Восток, такого выбора не должно быть. Должно быть разнообразие и многообразие.

Ника: Было бы неплохо иметь в партнерах такого гиганта как Китай. Я понимаю, в чем здесь выгода для Грузии, но пока не совсем понимаю, зачем Китаю наше государство, поэтому, по-моему, стоит быть осторожными.

Бачо: Конечно, с Китаем отношения должны быть хорошими, в экономической, торговой сферах, но не стоит забывать, что это коммунистическая страна. Я не понимаю, зачем Гарибашвили заявляет, что он поддерживает политику руководства Китая, я уверен, что никто его об этом не просил и никакой необходимости в этом не было. Что этот человек хотел этим сказать? Что Грузия перейдет на их строй, что Запад для нас больше не ориентир? Конечно, такие отношения с Китаем здесь совершенно никому не нужны. Если же это не помешает нашему сближению с Европой, то я не против такого углубления отношений. Однако, я сомневаюсь, что наши власти в очередной раз не пытаются увести страну с основного пути, поэтому я против такого сближения с Китаем.

Георгий: Китай – одна из самых больших стран мира с величайшей экономикой, которую можно сравнить с экономикой США. Там производятся любые продукты, они в первых строчках мира по развитию технологий, потому, естественно, для Грузии Китай не может не быть интересен. Только, зачем Китаю бедная трехмиллионная страна с территориальными проблемами – вот в чем вопрос? Мне очень интересно, что предлагают руководству Китая представители наших властей, чем они их пытаются заинтересовать? Пусть не рассказывают нам сказки, что мы заинтересовали их с экономической точки зрения. Если даже со всеми странами региона вместе соберемся, все равно никого экономического интереса для них представлять не будем. Тут какие-то другие игры.

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