Абхазский МИД обратился в МИД РФ в связи с инцидентами на КПП «Псоу»

МИД самопровозглашенной республики Абхазия обратился в МИД России с просьбой «обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении» абхазо-российской де-факто границы.

Как сообщалось ранее, на КПП «Псоу» участились длительные проверки в отношении абхазских оппозиционеров, общественных деятелей и журналистов со стороны российских пограничников.

В абхазском МИДе утверждают, что речь идет о «ряде граждан».

«В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках», – сказано в сообщении медиацентра абхазского МИДа.

В Сухуми обращают внимание на «попытки негативной интерпретации указанных инцидентов, к которым внешнеполитическое ведомство не имеет никакого отношения».

Ранее глава ведомства Инал Ардзинба отказался от встречи с журналистами и общественными деятелями, которые столкнулись с проверками на КПП «Псоу». Некоторые из них уверены, что инциденты связаны с внутриполитической ситуацией в Абхазии.