Инал Ардзинба дел не пришел на встречу с общественностью

Встреча министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба, депутатов парламента и граждан, которые столкнулись с длительными проверками на КПП «Псоу» и в сочинском аэропорту, должна была состояться 20 февраля. Однако встреча не состоялась, передает «Нужная газета».

По информации издания, вместо этого руководством МИДа была назначена встреча в Медиацентре в среду, 21 февраля – с приглашением только четырех граждан из списка задержанных. В связи с этим группа граждан связалась с представителем ведомства и уведомила о необходимости соблюдения трех условий: приглашения 30 граждан, участия депутатов парламента и представителей независимых СМИ.

В министерстве ответили: «Приглашены только те граждане, кого оповестили звонком о встрече (то есть четыре человека). Остальные не приглашены».

21 февраля в 17:00 группа приглашенных на встречу в сопровождении остальных граждан из списка прибыла в Медиацентр МИДа, расположенный в здании Госкомитета по репатриации. Туда же приехали депутаты парламента Кан Кварчия и Инар Гицба, которых пригласили сами граждане. Однако министра и его сотрудников на месте не было, а дверь была закрыта, пишет «Нужная газета».

Лана Чкадуа, приглашенная на встречу с министром, связалась с референтом министра. Та ей сообщила, что встречу отменил депутат парламента Алхас Барциц. Об отмене встречи приглашенные на нее узнали в 17:05 – после того, как сами позвонили в МИД.

К стоявшим на улице людям приехал депутат Алхас Барциц и сообщил, что не отменял встречу. По его словам, об отмене встречи ему сообщила сотрудница министерства.

«Тогда собравшиеся граждане вновь позвонили референту министра и задали конкретные вопросы:

– почему их не предупредили об отмене встречи так же, как предупредили депутата;

– почему они утверждают, что встречу отменил депутат, а депутат утверждает обратное.

Референт не смогла ответить на все эти вопросы, ссылаясь на то, что такого указания от министра не было и что в данный момент министра нет на рабочем месте.

Присутствующие депутаты выразили заинтересованность в решении обеих проблем – и задержаний на границе, и невозможности открытого диалога с министром иностранных дел», пишет издание.

Парламентарии пообещали, что 22 февраля свяжутся с Иналом Ардзинба и выступят посредниками в организации встречи.

Также была достигнута договоренность, что все граждане, заявившие о задержаниях при переходе КПП «Псоу» и в аэропорту г. Сочи, составят заявления с датами, временем задержания, содержаниями бесед на имя Ардзинба и их копии направят в парламент.

В абхазском МИДе в ответ заявили, что граждан, сталкивающихся с инцидентами на КПП «Псоу», «гораздо больше, чем 30 человек».

«Но не все наши соотечественники делают из этого информационный шум», – добавили в ведомстве.

Ведомство указало на «некорректное использование» термина «задержание» – ранее об этом заявил и российский посол.

В министерстве при этом утверждают, что Инал Ардзинба всегда открыт для конструктивного взаимоуважительного диалога.