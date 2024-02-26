В Цхинвали вновь возникли проблемы с поставками топлива

Автозаправочные станции «Югосетнефтепродукта» не функционируют уже более 10 дней из-за дефицита бензина. Служебные автомобили, которые заправляются здесь топливом по талонам, вынуждены пополнять баки на частных заправках по более высоким ценам, передает издание «Сапа».

Руководитель «Югосетнефтепродукта» Сослан Джигкаев сообщил, что топливо на заправке появится во вторник утром. Причины очередного отсутствия бензина он комментировать не стал.

В ноябре прошлого года единственная в самопровозглашенной республике государственная заправка уже закрывалась из-за дефицита горючего.

Напомним, что в январе были отменены таможенные пошлины на нефтепродукты и газ, импортируемые из России в Южную Осетию. Вместе с тем компания «Роснефть» получила эксклюзивные права на поставку топлива в Цхинвали.