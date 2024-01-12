С 10 января вступили в силу поправки к соглашению о режиме торговли товарами между Россией и Южной Осетией, отменяющие таможенные пошлины на импортируемые из России нефтепродукты и газ. Вместе с тем компания «Роснефть» получила эксклюзивные права на поставку ГСМ в Южную Осетию и Абхазию. Как это отразится на ценах?

Руководство ГУП «Югосетнефтепродукт» просит автовладельцев отнестись с пониманием к временному отсутствию ГСМ на госнефтезаправке и обещает возобновить работу через 7-10 дней.

«Объемы бензина на начало года мы проплатили еще в декабре, но из-за длинных новогодних выходных нам не успели отгрузить наши вагоны. А имевшиеся запасы заканчиваются быстро, так как на нефтебазе самые доступные цены для населения», – сообщил информагентству «Рес» директор «Югосетнефтепродукт» Сослан Джигкаев.

Единственным поставщиком нефтепродуктов в республику является ПАО «НК «Роснефть».

16 декабря 2023 года вышло постановление правительства России, которое наделяет компанию исключительными правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию.

Возможно, с переходом на новые правила и связаны перебои с поставками, потому что на прошлых новогодних праздниках подобных проблем не наблюдалось.

Необходимо отметить, что республика крайне чувствительна к дефициту топлива. Это связано с отсутствием в Южной Осетии нефтехранилищ. Они были уничтожены во время конфликта еще 1991-1992 годов. Резервы горючего ограничиваются количеством, которое вмещают цистерны заправочных станций. Очевидно, по этой же причине Южная Осетия не выбирает полностью выделяемую Россией беспошлинную квоту в шестнадцать тысяч тонн бензина и девятнадцать тысяч тонн дизельного топлива.

Бензин и дизтопливо на автозаправках Южной Осетии еще торгуется, местное население пока не ощущает перебоев со снабжением ГСМ. Это может быть связано с выходными днями и сезонными ограничениями движения через Транскам – люди меньше передвигаются на автомобилях.

Из-за перебоев с поставками пока не понятно, как монополия «Роснефти» отразится на ценах.

Необходимо отметить, что вопрос о монопольных поставках обсуждался с Москвой еще в июне-июле прошлого года.

По информации источников из дома правительства, Сухум тогда согласился на новые условия, а Цхинвал выступил против.

Очевидно, несогласие было связано с опасениями о том, как это отразится на розничных ценах и прибыли заправщиков.

Экспортируемое в Южную Осетию топливо не облагается НДС и прочими пошлинами и акцизами, составляющими около 40% себестоимости топлива, а поставки нефтепродуктов в рамках квоты освобождаются и от таможенных сборов.

Доставка в Южную Осетию обходится в несколько раз дороже, чем в Северную. До Владикавказа нефтепродукты поставляются по железной дороге, а затем автоцистернами в Цхинвал.

Но даже с учетом этих расходов, утверждают местные эксперты, заправки в РЮО могли бы торговать бензин на 10-12 рублей дешевле, чем в РСО-Алании, и при этом получать такую же прибыль, как их коллеги на севере. Разница в ценах составляет лишь 4-5 рублей за литр.

В подтверждение этой версии эксперты указывают, что в начале правления президента Бибилова бензин на югоосетинских заправках продавали на 10 рублей дешевле, чем на североосетинских, правда, продлилось это недолго.

Иными словами, прибыли югоосетинских заправок в разы превышает североосетинские. Как будет после ведения монополии «Роснефти»? По каким ценам компания будет поставлять свою продукцию местным заправщикам?

Если речь идет о выгодных условиях, какой смысл ограничивать прочих поставщиков в праве закупать топливо на общих основаниях, то есть без квотируемых льгот?

Такое впечатление, будто мнение Цхинвала в этом вопросе значения не имеет.

Постановление правительства о предоставлении российскому резиденту неких эксклюзивных прав – это внутренняя история и в одобрении третьей стороны не нуждается.

Об отношении югоосетинских партнеров к этой истории можно судить по дате, когда официально было объявлено о новых условиях – 10 января одним предложением в конце новости, посвященной перебоями с поставками ГСМ.

Что из себя представляет югоосетинских рынок нефтепродуктов?

Это прежде всего ГУП «Югосетнефтепродукт», еще шесть частных поставщиков, плюс две заправки «Роснефти».

По отзывам потребителей, качество топлива на государственной автозаправке оставляет желать лучшего. У частников качество не стабильное – «как нарвешься». Те, кто бережно относятся к своим авто, предпочитают заправки «Роснефти», хотя цены там выше примерно на 4 рубля за литр.

Для сравнения, в Южной Осетии «Роснефть» продает 92-й бензин по 58 рублей при средних ценах в республике в 54 рубля. В Северной Осетии на заправках «Роснефти» литр 92-го стоит примерно 52 рубля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях