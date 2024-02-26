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Максим Иванцов: «Говорили, что я враг России и Грузии»

Максим Иванцов
Максим Иванцов

В Грузию не пустили российского активиста, координатора образовательной инициативы Frame Максима Иванцова. Он уверен, что это связано с кампанией по сбору подписей в поддержку российского оппозиционера Бориса Надеждина – ранее это предположение высказал и директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

«Не пустили из-за того, что мы предоставили помещение для сбора подписей за Надеждина. Не только у меня проблемы после сбора подписей. Давно замечено, что грузинские власти болезненно реагируют не только на публичные высказывания о грузинской политике, но и на российских антипутинских активистов», – написал Максим Иванцов в соцсети.

По прилете в Грузию, по словам россиянина, ему поставили печать на границе, но затем попросили пройти обратно в зону паспортного контроля.

«Мне там вручили бумажку о недопуске в Грузию и, подталкивая и грубо разговаривая, начальник смены и еще несколько сотрудников полиции повели меня в самолет», – рассказал он.

По словам Иванцова, после того, как он решил попросить в Грузии политическое убежище, ему угрожали, что отправят в Москву: «Говорили, что я враг России и Грузии, а Грузия – это они». Лишь утром Иванцов «сдался и временно улетел» в Венгрию.

«Я буду пробовать въехать в Грузию еще и еще. Я буду обжаловать и само решение, и обращение со мной, и дойду до ЕСПЧ», – добавил он.

Иванцов рассказывает, что «почувствовал неладное», когда в тбилисский офис, где проходил сбор подписей за Надеждина, «зачастили сгбшники» (сотрудники СГБ Грузии – ред.).

Тбилисский офис, где проходил сбор подписей в поддержку Надеждина
Тбилисский офис, где проходил сбор подписей в поддержку Надеждина
  • Напомним, что в Грузии собрали более 5 тысяч подписей в поддержку Бориса Надеждина, однако их не передали в ЦИК РФ, опасаясь, что подписи могли признать недействительными. При этом Надеждину позже все равно отказали в регистрации.
  • Грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам, а также россиянам, поддерживающим политику Кремля и российское вторжение в Украину.

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