В Грузию не пустили российского активиста, координатора образовательной инициативы Frame Максима Иванцова. Он уверен, что это связано с кампанией по сбору подписей в поддержку российского оппозиционера Бориса Надеждина – ранее это предположение высказал и директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

«Не пустили из-за того, что мы предоставили помещение для сбора подписей за Надеждина. Не только у меня проблемы после сбора подписей. Давно замечено, что грузинские власти болезненно реагируют не только на публичные высказывания о грузинской политике, но и на российских антипутинских активистов», – написал Максим Иванцов в соцсети.

По прилете в Грузию, по словам россиянина, ему поставили печать на границе, но затем попросили пройти обратно в зону паспортного контроля.

«Мне там вручили бумажку о недопуске в Грузию и, подталкивая и грубо разговаривая, начальник смены и еще несколько сотрудников полиции повели меня в самолет», – рассказал он.

По словам Иванцова, после того, как он решил попросить в Грузии политическое убежище, ему угрожали, что отправят в Москву: «Говорили, что я враг России и Грузии, а Грузия – это они». Лишь утром Иванцов «сдался и временно улетел» в Венгрию.

«Я буду пробовать въехать в Грузию еще и еще. Я буду обжаловать и само решение, и обращение со мной, и дойду до ЕСПЧ», – добавил он.

Иванцов рассказывает, что «почувствовал неладное», когда в тбилисский офис, где проходил сбор подписей за Надеждина, «зачастили сгбшники» (сотрудники СГБ Грузии – ред.).