Китайская народная республика (КНР) отменила визовый режим для граждан Грузии. «Эхо Кавказа» узнавало, как эту новость встретили пользователи социальных сетей и планируют ли они воспользоваться этим режимом.

– Есть ли у вас желание воспользоваться безвизовым режимом с Китаем?

Артем: Я бы отправился в Китай без виз, почему бы и нет, повидать Китай очень интересно – это другая культура, другая цивилизация и, конечно, очень интересно увидеть и ознакомиться со всем этим. Ничего не вижу плохого и в сближении двух стран, хоть на экономическом, хоть на политическом уровне. Но здесь, мы все же должны придерживаться «золотой середины», то есть не должно произойти так, что мы станем полностью зависимы от Китая экономически или во внешней политике. Здесь просто необходима диверсификация. Стратегическое партнерство – хорошо, но это не означает, что мы должны придерживаться только этого вектора, завтра или послезавтра это приведет к плачевному итогу, если у нас не будет чего-то в противовес Китаю.

Кетеван: Конечно, дружба со всеми – это очень хорошо, но зачем все это представлять, как нечто, чего мы добивались годами, вроде вступления в Евросоюз. Ну приняли безвизовый режим, и что? Все сейчас туда поедут жить или отдыхать? У меня, например, нет никакого желания. И что за сравнения Китая с США? Америка финансирует Грузию, всячески и во всем помогает нашему государству, чего от Китая я не вижу. Китайские инвесторы лишь «выбивают» прибыль из Грузии и все. Я не считаю это каким-то большим событием – безвизовый режим с Китаем. Думаю, что не нужно быть большим политиком, чтобы понять, что это государство не принесет нашей стране ничего хорошего без стократной выгоды для себя, вот это должны увидеть люди.

Гела: Мы не должны забывать, что безвизовый режим – это итог двустороннего сотрудничества. Для меня это не такая уж особая новость, никакого желания посещать Китай у меня нет, мне бы интереснее было полететь в какую-нибудь страну Европы, в которой еще не был. Вообще, я бы предпочел, чтобы наши власти больше сил вкладывали в партнерство с ЕС и США, а не с Китаем. Они должны думать только о евроинтеграции и сближении с самыми главными нашими партнерами, а после того, как мы станем частью ЕС, уже можно было бы и подумать о таких близких отношениях с Китаем. Сейчас главное – членство в ЕС и североатлантических структурах.

Бесо: Сближение с Китаем не несет никакой выгоды для граждан Грузии. Ввели безвизовый режим, и что? Этим могут воспользоваться только сами члены «Грузинской мечты», рядовые граждане страны не смогут позволить себе поездку в Китай, а богатые, думаю, и с визовым режимом без проблем летали туда. В общем, пусть развивают свои отношения с Китаем, но если это будет за счет отношений с Евросоюзом, то нет!

Като: Принятие безвизового режима для граждан Грузии, честно говоря, действительно заставило меня задуматься о том, что возможно было бы неплохо отправиться в Китай. Эта одна из самых древних стран в мире, знаменитая своей культурой, традициями. Я совершенно ничего плохого не вижу в сближении наших стран, особенно с экономической точки зрения. Впрочем, самое главное – это чтобы этот фактор не замедлил темп сближения Грузии с Евросоюзом. Это единственное, из-за чего я переживаю. Ничего другого, отрицательного, я в этом не вижу.

Давид: По моему мнению, Грузия должна углублять отношения с Китаем, поскольку это самая большая экономика не только Азии, но, возможно, и всего мира. Однако это стратегическое партнерство не должно помешать развитию отношений с нашими западными партнерами. Конечно, безвизовый режим — это хорошо, но это не решение всех задач Грузии. Я слышал, что новый премьер-министр заявил, что отношения с США стали более напряженными, чем с Китаем, так это как раз то, чего не должны делать члены «Мечты». Отношения с США сейчас – самое важное. В общем, власти должны себя вести умнее, чтобы не сжечь ни шашлык, ни шампур.

Алеко: Я считаю, что безвизовый режим с Китаем – это отличное решение. Я давно мечтаю побывать в этой стране и, наверное, это ускорит процесс. Я считаю, что в туристическом направлении развивать отношения между нашими странами было бы очень хорошо. Грузия и Китай – две страны с древнейшей историей, и думаю, нашим туристам было бы интересно побывать там, как и их туристам у нас в стране. Что же касается более глубокого развития отношений, например, на уровне экономики, я не считаю, что это сейчас нужно.

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