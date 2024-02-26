Китай отменил визовый режим с Грузией, руководство которой видит в этом результаты свое политики стратегического партнерства с Пекином. Эти успехи власть противопоставляет отношениям с США, которые по ее заявлениям, наоборот, ухудшаются. Оппозиция видит в этом пересмотр внешнеполитического курса страны.

Китайская Народная республика отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом на заседании правительства сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии смогут находиться без визы на территории Китая в течение 30 дней.

«Это решение облегчит поездки наших граждан в Китай и создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей, что является еще одним важным практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве, с Китаем. Я поздравляю своих сограждан и хочу поблагодарить наших китайских друзей и китайское правительство за это важное решение», – отметил Кобахидзе.

Между тем, еще 23 февраля на пресс-конференции Кобахидзе отметил, что Грузия видит больший интерес со стороны Китая, что отражается на конкретных шагах, чего не скажешь о партнерстве с США.

«Конечно, у нас долгая история партнерства с Соединенными Штатами, а стратегическое партнерство с Китаем было установлено в прошлом году. В обоих случаях у нас стратегическое партнерство, и мы хотим еще больше углубить эти отношения. Но приоритеты зависят не только от нас, это улица с двусторонним движением. Что касается Китая, у нас активизировались торгово-экономические отношения, китайские компании участвуют в экономических проектах. Вы также знаете, что мы подписали соглашение о свободной торговле с Китаем, которое способствует развитию этих торгово-экономических отношений, у нас есть прямое авиасообщение с Китаем. Когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили прибыл в КНР, его встречали на самом высоком уровне».

Отношения же с США последние восемь лет развиваются по нисходящей, заявил премьер:

«За последние годы у нас наметился регресс в стратегическом партнерстве, что печально. К примеру, визитов на высшем уровне между странами не было около 7 лет. Это находит отражение, в том числе, в вопросах протокола. Например, наверное, уже 8-й год ни один президент или премьер-министр не получал поздравлений от Соединенных Штатов на самом высоком уровне. Есть относительно средний уровень, на котором эти поздравления отправляются. Даже с точки зрения торгово-экономических отношений у нас по-прежнему не очень хорошая ситуация, у нас нет прямых рейсов, безвизовых поездок. Наши приоритеты ясны. Мы хотим развивать стратегическое партнерство как с США, так и с Китаем», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Аналогичное заявление сегодня в более жесткой форме сделала партия «Сила народа», сателлит и рупор «Грузинской мечты». Сегодняшнее письмо содержит прямой призыв пересмотреть взаимоотношения с США:

«К сожалению, 30-летнее стратегическое партнерство остается только на бумаге, и за пустыми словами видны лишь американские интересы, которые нам совершенно чужды. Проведение американских интересов с американскими деньгами вообще не было бы проблемой, если бы интересы США и Грузии как минимум совпадали бы на общем уровне. В американском смысле стратегическое партнерство – это не о тесном экономическом сотрудничестве и поддержке прямых авиарейсов, безвизовых поездок или об элементарном протокольном уважении, а об эскалации радикализма и ЛГБТ-пропаганды в Грузии. На фоне всего этого мы должны не только сравнивать подходы американцев и китайцев, но и открыто обсуждать, насколько необходимо стратегическое партнерство с государством, которое занято подрывом государственных институтов и ценностей в Грузии, занято постоянными попытками организации цветных революций и ЛГБТ-пропагандой».

В оппозиции убеждены, что охлаждение отношений с Америкой происходит исключительно по вине властей Грузии. Любая попытка представить дело так, как это пытаются преподнести «Грузинская мечта» и ее сателлиты является фундаментальной ошибкой и злонамеренной попыткой подорвать двусторонние отношения, заявил внешнеполитический секретарь «Лело» Григол Гегелия:

«Именно «Грузинская мечта» и лично Кобахидзе ответственны за ухудшение отношений с США, прежде всего из-за своей антиамериканской и антизападной риторики. Что касается Китая, то я думаю, что «Грузинской мечте» придется ответить на принципиальный вопрос, что она подразумевает под ценностным, политическим, стратегическим соглашением и углублением стратегических отношений с коммунистическим Китаем, о чем в последнее время активно заявляют лидеры «Грузинской мечты». Не означает ли это ослабление традиционных аспектов внешнеполитического курса Грузии? Потому что мы прекрасно знаем, что нашими основными стратегическими партнерами являются США и Евросоюз. Здесь, в этом пространстве, в этом международном геополитическом порядке – наша безопасность, мир и процветание. Никакая другая государственная альтернатива не может заменить партнерство с США и Евросоюзом».

В свою очередь, представитель «Республиканцев» Давид Бердзенишвили напомнил Ираклию Кобахидзе, что именно по инициативе нынешнего премьера в Конституции Грузии черным по белому прописано, что стратегическим партнерами Грузии являются Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

Основатель Грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе видит в заявлениях представителей власти неприкрытую попытку пересмотра отношений с США:

«Выставлять грузино-китайские отношения как альтернативу США? Судя по риторике последних дней, власти заняты сейчас именно этим. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. За 30 лет общий объем помощи США для Грузии достиг 5 миллиардов долларов. И теперь власти говорят о каких-то льготах, даже не начав переговоры. Безвизовый режим и беспошлинная торговля – темы, которые обсуждаются за столом переговоров. Последние годы власти Грузии заняты антиамериканской риторикой, и надо свыкнуться с мыслью, что при правлении «Грузинской мечты» улучшений не произойдет, так как ей в Америке больше не доверяют».

На недостаточный уровень соответствия Грузии единой внешней политике и политике безопасности с ЕС, в особенности по сравнению с другими странами-кандидатами, обращает внимание и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. По его словам, представительство ЕС в Грузии работает совместно с грузинскими властями над решением этой проблемы.

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