Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представители правящей партии и правительства отказались встать во время минуты молчания в память о Навальном в венгерском парламенте. Свою позицию Орбан объяснил тем, что Навальный «оскорблял грузин».
Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте».
«Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», – цитируют Орбана СМИ.
Речь идет о фразе Навального, сказанной им в 2008 году. Тогда он заявил, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Впоследствии Навальный за сказанное неоднократно извинялся. В последний раз — в апреле 2023 года, когда призвал к освобождению Михаила Саакашвили, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Бывший президент Грузии тогда извинения принял. Саакашвили пожелал Навальному «выжить, выйти на волю» и выразил уверенность, что Навальный – будущий президент «того, что в скором времени останется от России».
Сейчас Саакашвили, комментируя гибель Навального, написал, что «Путин убил Алексея Навального в тюрьме» и вспомнил о письме-поддержке в свой адрес от российского оппозиционера.
Из первых лиц Грузии официальное заявление по поводу гибели Навального сделала только президент Саломе Зурабишвили. Она назвала его смерть «трагедией для всех защитников демократии».
- Власти РФ объявили о смерти Навального в колонии в Ямало-Ненецком округе 16 февраля. Точные причины смерти не называются, в медицинском заключении сказано о естественных причинах. Во ФСИН заявили, что заключённому внезапно стало плохо и его не смогли реанимировать. Государственный телеканал RT выступил с утверждением, что причиной смерти стала тромбоэмболия, о том же заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов – это вызвало резкую реакцию Марии Певчих, обвинившей его во лжи.
- Тело Навального несколько дней не отдавали его матери Людмиле Навальной, что породило предположения, что власти пытаются скрыть причину смерти. 24 февраля стало известно, что тело выдали матери политика.
- Пока не известно, когда и где состоятся похороны. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в понедельник, что идут поиски зала, где могло бы быть организовано публичное прощание «в конце рабочей недели».
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