Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представители правящей партии и правительства отказались встать во время минуты молчания в память о Навальном в венгерском парламенте. Свою позицию Орбан объяснил тем, что Навальный «оскорблял грузин».

Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте».

«Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», – цитируют Орбана СМИ.

Речь идет о фразе Навального, сказанной им в 2008 году. Тогда он заявил, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Впоследствии Навальный за сказанное неоднократно извинялся. В последний раз — в апреле 2023 года, когда призвал к освобождению Михаила Саакашвили, напоминает агентство «Новости-Грузия».

Бывший президент Грузии тогда извинения принял. Саакашвили пожелал Навальному «выжить, выйти на волю» и выразил уверенность, что Навальный – будущий президент «того, что в скором времени останется от России».

Сейчас Саакашвили, комментируя гибель Навального, написал, что «Путин убил Алексея Навального в тюрьме» и вспомнил о письме-поддержке в свой адрес от российского оппозиционера.

Из первых лиц Грузии официальное заявление по поводу гибели Навального сделала только президент Саломе Зурабишвили. Она назвала его смерть «трагедией для всех защитников демократии».