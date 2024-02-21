Саакашвили: Путин избавился от Навального, а я – в его руках

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о переписке с Алексеем Навальным, которую он вел, находясь в заключении. Бывший глава государства напомнил, что российский политик извинился за пост, опубликованный в 2008 году. Тогда Навальный предлагал выдворять из России граждан Грузии и «запулить ракетой» по штабу «грызунов»:

«Он извинился за позиции, которых придерживался в отношении Грузии в 2008 году, после переписки со мной, это было важно, я это очень оценил».

При этом Михаил Саакашвили утверждает, что для президента РФ он и Навальный были «врагами №1»:

«Была убита Политковская, которую я очень хорошо знал, Немцов, с которым у меня было много разногласий, но я очень дружил с ним, а теперь и Навальный. Путин так же публично выразил желание повесить меня, он с самого начала угрожал, говорил, что я попаду в тюрьму, что обязательно уничтожит меня физически. Когда Путин говорил о Навальном, он заявлял, что это российский Саакашвили. До появления Владимира Зеленского – моего непосредственного начальника, поскольку я являюсь председателем Национального совета реформ Украины, он говорил, что Михаил Саакашвили и Навальный его враги номер один. Он получил избавился от одного врага номер один, второй в его руках, поскольку всё, что касается пенитенциарной системы Грузии, от начала и до конца контролируется российскими спецслужбами».

В Тбилисском городском суде сегодня проходит заседание по т.н. «делу о пиджаках». Обвиняемый в растрате госсредств Саакашвили подключился к процессу из своей палаты в клинике «Вивамеди» по видеосвязи. Он рассказал, что надел пиджак, который, стал одним из оснований для начала расследования против него.

«Я прекрасно знаю одно – обвиняемый не может иметь при себе вещественных доказательств. Они должны храниться в следственном органе. Сегодня я специально надел пиджак – это улика, один из тех пиджаков, которых у меня ни в коем случае быть не должно. Тот факт, что эти пиджаки у меня, указывает на то, насколько нелепа и юридически порочна вся эта история, шитая белыми нитками. Речь идет о деле, связанном с якобы хищением 9 миллионов лари, а сначала говорили, что я якобы украл 19 миллиардов».

Михаил Саакашвили заявил, что правительство Грузии под его руководством «было самым некоррумпированным не только в истории Грузии, но и во всем мире», а сам он «был и остается символом антикоррупционного движения в мире».

«Вы хотите наказать меня за хищения и коррупцию?! Это не только издевательство надо мной, это издевательство над грузинским народом, и всем миром, столько книг было написано под впечатлением от нашего опыта», - заявил Саакашвили.

При этом экс-президент Грузии обратил внимание присутствующих на то, что его траты обсуждаются в то время, как расходы действующего правительства остаются засекречены.