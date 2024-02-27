Абхазские власти: Москва хочет перенести Женевские дискуссии в другой город

Москва настаивает на переносе Женевских дискуссий «в другую локацию», рассказали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Речь идет, в частности, о Минске и Баку.
Представляя абхазскому лидеру отчет о деятельности министерства за 2023 год, Ардзинба заявил, что «Грузия отказывается от политического диалога на подписание взаимообязывающего соглашения о неприменении силы».
«Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса Женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса», – добавил Ардзинба.
Аслан Бжания говорит, что данный вопрос во время встречи затронул глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается Женевской дискуссии, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона, чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. Речь шла в том числе о столице Белоруссии, о городе Минск, или о столицах других государств, наиболее нейтральных государств бывшего Советского Союза. В принципе, это можно рассматривать. Если данное решение будет принято, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, может быть что-то поменяется в лучшую сторону», – сказал Бжания.
По словам Ардзинба, речь идет в том числе и об Азербайджане.
«За последнее время очень много информации поступает к нам из МИДа России относительно того, что Женева не может обеспечить равные условия для участников переговорного процесса, не может обеспечить соответствующим, надлежащим, адекватным образом организационно-технические условия по переговорам. Поэтому этот вопрос очень актуален, я полагаю, что он и в перспективе будет очень актуальным», – отметил политик.
- В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
- В 2023 году, после визита в Беларусь, абхазский лидер сказал, что Минск мог бы стать «нейтральным местом для проведения дискуссий по безопасности».
- Грузинская сторона и международные участники дискуссий инициативы Москвы и Сухуми пока не комментировали. В 2022 году в МИД Швейцарии говорили, что серьезно относятся к своей роли принимающего государства и стремятся к тому, чтобы все делегации могли приехать в Женеву для работы в наилучших условиях.
Форум