Абхазские власти: Москва хочет перенести Женевские дискуссии в другой город

Москва настаивает на переносе Женевских дискуссий «в другую локацию», рассказали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Речь идет, в частности, о Минске и Баку.

Представляя абхазскому лидеру отчет о деятельности министерства за 2023 год, Ардзинба заявил, что «Грузия отказывается от политического диалога на подписание взаимообязывающего соглашения о неприменении силы».

«Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса Женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса», – добавил Ардзинба.

Аслан Бжания говорит, что данный вопрос во время встречи затронул глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается Женевской дискуссии, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона, чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. Речь шла в том числе о столице Белоруссии, о городе Минск, или о столицах других государств, наиболее нейтральных государств бывшего Советского Союза. В принципе, это можно рассматривать. Если данное решение будет принято, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, может быть что-то поменяется в лучшую сторону», – сказал Бжания.

По словам Ардзинба, речь идет в том числе и об Азербайджане.

«За последнее время очень много информации поступает к нам из МИДа России относительно того, что Женева не может обеспечить равные условия для участников переговорного процесса, не может обеспечить соответствующим, надлежащим, адекватным образом организационно-технические условия по переговорам. Поэтому этот вопрос очень актуален, я полагаю, что он и в перспективе будет очень актуальным», – отметил политик.