Сухумский винзавод временно приостановил производство

Сухумский винзавод не работает вот уже более месяца. Об этом сообщил абхазский телеграм-канал RESPUBLICA.

Информацию в разговоре с «Апсныпресс» прокомментировал главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авизба.

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику, 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции. Наши дистрибьютеры сказали, что, если мы повысим цены, то они нее смогут продавать товар. В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и Кабмин отменит принятое им решение», – сказал Авидзба.

Винзавод является крупнейшим экспортёром вина из самопровозглашенной республики. На этом предприятии трудится несколько сот человек.