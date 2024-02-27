Абхазский парламент планирует утвердить поправки о клевете

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия на заседании 28 февраля планирует рассмотреть и утвердить изменения в Уголовный кодекс, связанные с клеветой. Об этом сообщает «Нужная газета».
Вице-спикер парламента Астамур Аршба заявил, что планирует поддержать поправки.
«Да, мы намерены протащить завтра этот закон в первом чтении», – сказал он.
Вице-спикер парламента Ашот Миносян отказался озвучить своё мнение по законопроекту.
«Своё мнение я озвучу завтра на сессии. У меня есть такое право», – отметил он.
Депутат Ахра Пачулия говорит, что сомневается в необходимости принятия поправок, которые, по его словам, «вызывают большие сомнения».
«Конечно, они облегчают работу прокуратуры, но я сомневаюсь в необходимости их принятия», – сказал он.
Ранее лидер ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия заявил, что «любая информация, которую власть посчитает клеветнической, будет подлежать уголовному наказанию и преследованию».
«Это позволит государственной власти полностью регулировать любые высказывания, публикации, что является инструментом подавления, ущемления прав человека и основного принципа – свобода слова», – отметил он.
20 февраля законопроект уже обсудили на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике.
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