Премьер Испании объявил, что Илия Топурия получит испанское гражданство

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о присвоении испанского гражданства проживающему в Испании грузинскому спортсмену Илие Топурия – новоиспечённому чемпиону UFC в полулёгком весе.

Ранее Топурия рассказал, что его мечта – получить национальное удостоверение личности гражданина Испании.

Испанский премьер после встречи со спортсменом написал в соцсети X (Twitter), что мечта Илии скоро сбудется.

«Ваши усилия, преданность делу и настойчивость привели вас к осуществлению одной мечты (чемпионству в UFC – ред). Вторая также станет реальностью очень скоро. Ваша любовь к Испании будет отражена в вашем испанском удостоверении личности», – отметил Санчес.

Ранее Топурия представил болельщикам на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» свой чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче «Реала» против «Севильи» (поединок завершился со счетом 1:0).